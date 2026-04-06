Más de 2.500 pymes y jóvenes agricultores se benefician del plan de apoyo a zonas rurales de BBVA

Más de 2.500 pymes y jóvenes agricultores se han beneficiado ya del plan de apoyo a zonas rurales de BBVA España. Según asegura la propia entidad, "el compromiso de BBVA es especialmente relevante en los municipios más pequeños, donde la oferta de servicios financieros es más limitada. A través de su red de oficinas y gestores especializados, el banco presta cobertura en todo el territorio y un asesoramiento personalizado".

"Superar las 2.500 operaciones no es solo un dato cuantitativo. Detrás de cada una hay un proyecto que continúa, un emprendedor que decide quedarse y apostar por su municipio o una explotación agraria que se moderniza. En muchos casos, contar con el respaldo financiero adecuado marca la diferencia entre posponer una inversión o dar el paso”, ha señalado el director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano.

El banco puso en marcha en septiembre de 2025 una oferta integral dirigida a pymes y agricultores y ganaderos con un foco especial en los menores de 40 años que desarrollan su actividad en localidades menos pobladas. El objetivo es facilitar su incorporación al sector y dotarles de herramientas que les permitan crecer con mayor solidez.

Una oferta abierta a clientes y no clientes

El objetivo de BBVA es asegurar que la ubicación geográfica no sea una barrera para el crecimiento empresarial. Por ello, la entidad "cuenta con un amplio catálogo de productos y servicios, adaptándose a la realidad de los negocios que operan en entornos rurales, donde la agilidad y el conocimiento del terreno son claves para la competitividad", dicen desde BBVA.

La propuesta de la entidad está abierta tanto a clientes actuales como a nuevos clientes. Profesionales que aún no operan con la entidad pueden acceder a esta oferta y beneficiarse de un acompañamiento integral que abarca desde la constitución de la actividad hasta la financiación y la gestión diaria del negocio.

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Además de las soluciones de financiación, la entidad facilita la posibilidad de impulsar la digitalización en un sector donde la incorporación de la tecnología es "esencial para mejorar la eficiencia y optimizar los procesos, desde la planificación de cultivos hasta la comercialización. La combinación de cercanía, conocimiento del terreno y capacidades tecnológicas permite ofrecer una respuesta adaptada a cada proyecto" concluyen desde BBVA.