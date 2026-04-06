La Fundación Conexus renueva su equipo directivo y amplía comisiones

La Fundación Conexus, que preside el abogado valenciano Manuel Broseta Dupré, ha aprobado una renovación de su estructura organizativa con nuevos nombramientos en su equipo directivo y en varias de sus comisiones de trabajo. El movimiento responde al objetivo de reforzar su capacidad para impulsar iniciativas de cooperación entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, así como de ampliar su actividad en ámbitos estratégicos como la economía digital o la defensa.Al equipo de Broseta se incorporaran Luis Arnaiz, Ana Berenguer, Vicente López-Ibor, Ángel Alberich y Jordi Azorín.

Además, la Fundación impulsa nuevas áreas de trabajo con la creación de la comisión de Defensa, liderada por José Rosell, CEO y cofundador de S2 Grupo, con amplia experiencia en ciberseguridad y protección de infraestructuras críticas.

Noticias relacionadas

Con esta nueva estructura, la Fundación Conexus busca consolidar su papel como plataforma de referencia para la colaboración entre territorios. A lo largo de sus 15 años de trayectoria, la entidad ha articulado una red de más de 60 patronos de referencia en el ámbito empresarial e institucional y ha impulsado una agenda activa de cientos de iniciativas orientadas a promover proyectos compartidos y reforzar los vínculos entre el tejido institucional y empresarial de la Comunidad Valenciana y Madrid, en beneficio de una mayor cohesión y competitividad a escala nacional.