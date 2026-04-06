Ivace+i certifica 264 proyectos de eficiencia energética que ahorran 460 millones de kilovatios hora

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha emitido hasta la fecha un total de 264 Certificados de Ahorro Energético (CAE) con resultado favorable en la Comunitat Valenciana. Estas actuaciones han permitido un ahorro energético acumulado superior a 460 millones de kilovatios hora (kWh). Este sistema, en vigor desde principios de 2023, permite a las personas y empresas que acometen actuaciones de eficiencia energética obtener una contraprestación económica por los ahorros generados, a través de la venta de los CAE a compañías energéticas que están obligadas a alcanzar determinados niveles de ahorro, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera Marián Cano ha explicado que un certificado de ahorro energético "es un documento electrónico que garantiza que se ha conseguido un ahorro de energía equivalente a 1 kWh tras haber realizado una actuación de eficiencia energética, es decir, si una empresa lleva a cabo acciones de eficiencia energética y logra un ahorro anual de 200 kWh, obtendría 200 CAE".

La titular de Industria ha destacado la relevancia de esta herramienta "como palanca para fomentar inversiones sostenibles". En sus palabras, "los CAE son una herramienta muy útil que hay que impulsar, ya que permiten recuperar gran parte de la inversión realizada, al monetizar los ahorros energéticos". Además, ha subrayado que las soluciones de eficiencia energética son un ámbito de acción "clave en la transformación hacia un modelo económico más competitivo y sostenible".

Por sectores

Según los datos de Ivace+i Energía, de los 376 certificados tramitados en total, 264 se ha resuelto favorablemente y los 112 restantes ha resultado desfavorables por no haber podido acreditar el ahorro y al desistir. En cuanto al reparto por sectores, el ámbito industrial lidera claramente con 145 certificados emitidos, seguido por el sector terciario, con 63. Por detrás se sitúa el transporte, que acumula 49, y el sector residencial con 7.

La consellera ha subrayado que estos datos reflejan "el enorme potencial de ahorro energético en la Comunitat Valenciana, especialmente en sectores como el industrial, que son altamente intensivos en consumo y donde las mejoras son especialmente significativas".

Ahorro

Ivace+i Energía actúa como gestor autonómico del sistema, validando las actuaciones realizadas, emitiendo los certificados correspondientes y registrándolos en el sistema nacional. El sistema está diseñado para que las empresas energéticas, como comercializadoras de electricidad o gas, así como operadores de productos petrolíferos y de gases licuados del petróleo (GLP), puedan cumplir con su obligación de ahorro energético mediante la adquisición de estos certificados o, alternativamente, mediante el abono correspondiente al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Según ha explicado Cano, las empresas energéticas pueden adquirir CAE a un precio más económico que el que determina el fondo, "lo que les permite cumplir sus objetivos de forma más eficiente en costes". Al mismo tiempo, las personas y entidades que han realizado las mejoras reciben una compensación económica.

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En su opinión, los CAE representan "una gran oportunidad" para poner en marcha proyectos que generen ahorro energético y ayuden a recuperar la inversión, al tiempo que se avanza en la descarbonización y se reduce la huella de carbono.