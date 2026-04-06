El paro cae en 2.467 personas en marzo en la Comunitat Valenciana mientras se crean 21.832 empleos

Las contrataciones del sector servicios durante el pasado mes de marzo por las fiestas de Fallas y de la Magdalena, así como por las vísperas de la Semana Santa se ha notado en el mercado laboral de la Comunitat Valenciana. Y eso se refleja ya el nivel de desempleados más bajo desde un mes de marzo de 2008, el de la fatídica crisis financiera. Así las cosas, el paro registrado en las oficinas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef-Labora) ha bajado en 2.467 personas en marzo en la Comunitat Valenciana con relación con el mes anterior, con lo que queda en 288.162 desempleados, según datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El mercado laboral mejora durante dos meses consecutivos. Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Por sectores económicos, el paro bajó en servicios (-1.658 ), construcción (-658), industria (-310), agricultura (-42 ). Sin embargo, se incrementó en el colectivo sin empleo anterior, con 201 personas inscritas más en las oficinas de Empleo. Por provincias, el paro descendió en 1.213 personas en Alicante; seguida de Valencia con una bajada de 879 personas y Castellón, con 375 personas desempleadas menos.

De las 288.162 personas desempleadas, 176.955 son mujeres y 111.2072 hombres, y hay 18.381 menores de 25 años (9.724 hombres y 8.657 mujeres). Con estas variaciones, el total de parados por sectores lo encabezan servicios, con 204.299 personas, seguido de industria (33.454), el grupo sin empleo anterior (23.413), construcción (19.980) y agricultura (7.016).

Paro registrado por autonomías. Marzo.2026 / LEVANTE-EMV

Entre los extranjeros, el paro bajó en marzo en 690 personas respecto al mes anterior, un -1,24 %, y el total de desempleados queda en 54.929, de los que 18.647 son comunitarios y 36.282 extracomunitarios. En comparación interanual, el paro ha descendido en 1.746 personas, un 3,08 %.

Contrataciones

En cuanto a los contratos, marzo registró 14.495 contratos más que en febrero, un 13,92 %, y 11.270 más en términos interanuales, un crecimiento del 10,50 %. Por provincias, en la de Alicante se registraron 6.957 contratos más (un aumento del 20,56 %), en Valencia 5.028 más (un 8,48 %) y en Castellón crecieron en 2.509 (un 22,76 % más). Los contratos indefinidos aumentaron un 11,80 % (6.564 en términos absolutos) hasta los 62.169, mientras que los temporales crecieron un 16,34 (7.930) hasta los 56.456.

Oficina de Empleo, en una imagen de archivo. / GVA

Canarias (+843), Madrid (+342) y País Vasco (+179) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Cataluña y Comunitat Valenciana en donde menos, con retrocesos de 8.836, 3.777 y un 2.467, respectivamente. En toda España, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 22.934 personas en marzo en relación con el mes anterior (-0,9%), casi el doble que en igual mes de 2025, impulsado, fundamentalmente, por el sector servicios, que concentró buena parte del descenso del desempleo.

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Más cotizantes

La Comunitat Valenciana ha registrado el pasado mes de marzo 2.263.853 afiliados a la Seguridad Social, 21.832 más que el mes anterior (+0,97%) y 78.185 más respecto a marzo de 2025 (+3,58%). Alicante, con 774.182 cotizantes, ha registrado una subida mensual de 11.663 personas afiliadas a la Seguridad Social (+1,53%) y un crecimiento interanual de 23.734 afiliados (+3,16%). Castellón, con 264.722 trabajadores afiliados, ha experimentado el mes pasado un incremento de 1.825 afiliados respecto a febrero (+0,69%) y respecto a hace un año de 8.013 cotizantes (+3,12%).