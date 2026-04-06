El sector de las mascotas factura 5.770 millones de euros en España, entre alimentación, veterinarios, guarderías, peluquerías y turismo 'pet-friendly'

"Es, sin duda, un mercado en auge y con un cliente que está dispuesto a pagar, lo que lo convierte en una oportunidad para aquellos que quieran emprender", reflexiona Albane Sabatier, cofundadora, junto al emprendedor Josep Casas, de Food for Joe, una compañía nacida hace algo más de cuatro años y que ya factura 8,7 millones de euros, tras duplicar anualmente sus ingresos desde su fundación. La previsión para este 2026 pasa por que el sector de los animales de compañía registre, en global, un crecimiento de entre un 30% y un 40%. A él ya se dedican actualmente más de 12.300 empresas, entre las que se han especializado en alimentación, las de salud y cuidados de los animales, los comercios y otros servicios como guarderías, peluquerías o plataformas de turismo 'pet friendly'.

La denominada economía de las mascotas registró el año pasado un crecimiento del 8,3% respecto a 2024 y generó unos 75.000 empleos directos, según un estudio publicado hace unos días por la escuela de negocios EAE Bussines School. Detrás de este 'boom' figura un hecho incontestable, subraya el informe: España tiene una población de más de 30 millones de animales domésticos, de los que 9,29 millones son perros, "lo que consolida un fenómeno económico que ya impacta de forma directa en el consumo, la planificación financiera y el estilo de vida de millones de hogares", afirman los investigadores de EAE.

"Cuidar de una mascota se ha convertido en una decisión económica con retos y gastos que los dueños de los animales afrontan al considerar al animal de compañía como uno más de la familia. Y, como tal, apuestan por alimentos 'premium', cuidados de veterinarios o juguetes y accesorios", afirma Paulo Sartorato, autor del estudio y profesor del Área de Márketing, Comunicación y Ventas en la escuela de negocios del Grupo Planeta. El gasto de tener una mascota oscila entre los 500 y los 1.000 euros anuales, en función de la especie, de su tamaño y del grado de humanización con que se trate al animal. "En muchos casos -prosigue el informe-, estos desembolsos son comparables al gasto que los hogares dedican al ocio o a las telecomunicaciones".

Hay organizaciones que elevan un poco más ese gasto. La OCU, por ejemplo, calcula que el presupuesto familiar destinado a perros, gatos y otros animales de compañía suma un promedio de 1.131 euros al año, "incluyendo alimentación, cuidados veterinarios, accesorios y otros servicios". Y aunque en los últimos años ha habido una tendencia al alza del gasto destinado a la salud y el bienestar de sus animales, lo cierto es que cada vez se añaden nuevos elementos a la cesta de la compra para las mascotas como los seguros y la tecnología ('wearables', 'apps' o collares inteligentes). "Solo el segmento de accesorios e higiene para animales superó los 630 millones de euros en 2024", constata el análisis.

La alimentación se lleva la mitad del gasto

La comida es, sin duda, el principal desembolso que deben afrontar los dueños. El 'pet food' supera los 2.050 millones de euros de facturación global en España y la tendencia va a más, entre otras causas por la ‘premiumización’ de los alimentos para animales y las dietas naturales. Si hace una década el presupuesto mensual rondaba los 25 euros por animal de compañía, hoy se sitúa entre 40 y 60 euros, "pudiendo duplicarse cuando los dueños apuestan por opciones personalizadas o gurmet", indica el investigador de EAE.

Exterior de la tienda bonMascota, del grupo bonÀrea, en Sant Joan Despí (Barcelona) / bonÀrea

Las empresas no han sido ajenas al auge del sector y son muchas las que se han subido al carro, tanto de nueva creación, como la ya citada Food for Joe, como algunas ya existentes, que han visto una oportunidad para diversificar su producción. Es el caso de la cárnica bonÀrea que lanzó en 2023 su primer pienso (para gatos esterilizados) y que prepara para este 2026 nuevos productos para ampliar su oferta en esta categoría, con la previsión de que la facturación de este segmento aumente este año en torno a un 7%. "En consonancia con estos buenos resultados, a finales de 2024, anunciamos la creación de una nueva línea de negocio enfocada a la alimentación y bienestar animal, que inició su recorrido con la inauguración de la primera tienda bonMascota en Sant Joan Despí", cerca de la ciudad de Barcelona, explican fuentes de la empresa.

Para seguir con esta expansión, bonÀrea inició en 2025 la construcción de una nueva planta de producción de alimentos para mascotas en su complejo agroalimentario de Épila (Zaragoza), que empezará con la fabricación de 40.000 toneladas anuales de pienso seco, con la posibilidad de agregar una segunda línea "para atender el crecimiento previsto en los próximos años". "Actualmente, la planta ubicada en Guissona (Lleida), que opera con una única línea, ha alcanzado el límite de su capacidad productiva, hecho que ha motivado esta nueva inversión estratégica", indican las mismas fuentes.

Productos cada vez más 'premium'

"Ha habido un cambio de mentalidad y las mascotas forman parte ya del panorama cotidiano", prosigue Albane Sabatier, la impulsora de Food for Joe, una 'start-up' nacida de la inquietud porque los animales de compañía tengan acceso a una alimentación sana y saludable, "como la que se prepara en casa". La compañía, que distribuye sus productos sobre todo a través del canal 'on-line' eminentemente mediante suscripción, está también presente a unas 650 tiendas de España, Portugal, Francia e Italia. "Tenemos una planta de producción en Galicia, que trabaja con proveedores de proximidad y ahora estamos invirtiendo para ampliarla de manera que se puedan llegar a producir 12 toneladas de producto", cuenta la empresaria.

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Nave de la 'start-up' Food for Joe, dedicada a la alimentación de mascotas, en Massanes. / Food for Joe

La investigación de EAE también identifica un cambio cultural profundo con respecto a la relación con los animales, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Este mayor apego se materializa en una disposición más elevada del dueño por productos 'premium' para animales; la contratación de seguros y planes de salud específicos; el uso de guarderías, residencias y servicios especializados; y el crecimiento del turismo ‘pet-friendly’, que admite mascotas.