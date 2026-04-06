València prevé un incremento de los tráficos portuarios con Argelia

En octubre de 2022, medio año después del inicio de la invasión de Ucrania por Rusia y de que la inflación se disparase a niveles desconocidos en mucho tiempo por la disrupción en los mercados del petróleo y el gas que provocó aquel conflicto, el Gobierno español adoptó una decisión controvertida. Apoyó la propuesta del plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.

Fue un cambio de rumbo radical en la postura española en el problema saharaui que causó una ruptura inusual con Argelia, enemigo de Marruecos y amigo de quienes defienden la independencia del Sáhara. Durante más de dos años, las relaciones comerciales entre el país magrebí y España se redujeron a la mínima expresión. Luego fueron remontando, aunque con altibajos, como prueban las estadísticas del puerto de València. Ha tenido que venir otra guerra, en este caso por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, para que ambos países restablezcan sus relaciones.

Tratado

El pasado 26 de marzo, el presidente de Argelia, Abdelmayid Tebún, transmitió al ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, su decisión de reactivar el Tratado de Amistad entre los dos Estados. Se trata de una decisión muy relevante en un contexto de crisis energética mundial por el cierre del estrecho de Ormuz y los daños que los contendientes en la guerra están infligiendo en infraestructuras claves de unos países que controlan buena parte del comercio de petróleo y gas. Así que el regreso a la plena amistad con Argelia es una buena noticia para el suministro de energía, pero no solo para eso, y en el puerto de València esperan que en las próximas semanas ya se note un incremento en los tráficos.

Terminal de contenedores en el puerto de València / Levante-EMV

Los últimos datos de la Autoridad Portuaria de València ponen de relieve el parón que registraron las exportaciones al país norteafricano entre julio de 2022 y noviembre de 2024, coincidiendo con la peor fase de las relaciones entre ambos Estados. A partir de ahí, los tráficos remontan hasta las 2.500 toneladas, aproximadamente, del pasado diciembre, si bien esta cifra está lejos de las 3.500 de antes de que estallara el conflicto o las casi 8.000 de abril de 2021. Por contra, las importaciones, concentradas principalmente en el gas natural, cayeron casi a cero entre julio de 2022 y febrero de 2023 y desde entonces han vivido en una trayectoria muy acusada de dientes de sierra. A modo de ejemplo, en diciembre de 2025 apenas superaban las 20.000 toneladas, mientras que en junio del mismo año rebasaban las 160.000.

Productos

Los productos químicos, con 170.233 toneladas, seguidos de la pasta y papel (30.579) y otros productos alimenticios (17.058) fueron las tres principales mercancías exportadas a Argelia desde el puerto de València en 2025. En cuanto a las importaciones, el primer puesto lo ocupa el gas natural (544.588) y a continuación aparecen los productos químicos (89.264) y los abonos naturales y artificiales (44.548).

Noticias relacionadas

El director de la Cátedra Valenciaport de Economía Portuaria APV-UV, Vicente Pallardó, asegura que el tráfico con el puerto crecerá en este nuevo escenario, aunque respecto al gas natural está por ver si Argelia puede cumplir los nuevos compromisos adquiridos, porque no solo ha llegado a acuerdos con España, sino que también con otros países como Italia. En cualquier caso, este experto considera que el país africano es «es más fiable» que Estados Unidos en este clima de tensión creciente entre la administración de Trump y España. Asimismo, «es mejor solución que traer gas licuado» del país norteamericano.n