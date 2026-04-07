La Comunitat Valenciana roza el lleno en Semana Santa y supera las previsiones turísticas

La Comunitat Valenciana ha cerrado una Semana Santa turística con resultados que superan las previsiones iniciales. Según datos de la patronal hotelera valenciana Hosbec, la demanda ha mejorado los objetivos marcados por el sector.

El comportamiento del mercado ha estado marcado por un factor clave: la reserva de última hora. Este fenómeno, cada vez más consolidado, ha funcionado "con fluidez", impulsado en gran medida por unas condiciones meteorológicas favorables y por una oferta de alojamiento "moderna" y "funcionando a pleno rendimiento", señalan. A ello se suma la capacidad de los destinos turísticos valencianos para "la gestión de los momentos más importantes del inicio de la temporada turística".

València, llena

Los niveles de ocupación hotelera registrados durante los días centrales de la Semana Santa reflejan esta tendencia positiva. En conjunto, la provincia de Valencia ha alcanzado una ocupación del 92,7 %. Por su parte, la ciudad de València ha liderado los datos con una ocupación del 97,2 %, seguida de Benidorm, que ha alcanzado el 89,8 %. El conjunto de la Costa Blanca se ha situado en el 82,2 %. En la provincia de Castellón, la ocupación ha sido del 84 %. Peñíscola destaca ligeramente por encima, con un 85,3 %. En conjunto, la media de ocupación hotelera en la Comunitat Valenciana se ha situado en el 88,2 %.

Más allá de los buenos registros de ocupación, el impacto económico también ha sido significativo. Las tarifas medias han experimentado un incremento del 3,7 % respecto a la Semana Santa de 2025, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para el sector y un aumento directo de la recaudación fiscal vinculada al consumo turístico.

Turista internacional vs. nacional

Otro de los aspectos destacados ha sido el cambio en la composición de la demanda. Frente a otros periodos en los que el turista internacional suele tener un mayor peso, esta Semana Santa ha estado marcada por el protagonismo del mercado nacional. Los turistas españoles han representado el 62 % del total de alojados en hoteles, frente al 38 % de visitantes internacionales, que tradicionalmente planifican sus viajes con mayor antelación.

En cuanto a los mercados exteriores, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Estados Unidos han sido los principales emisores de turistas hacia la ciudad de València durante este periodo,.

El buen comportamiento de la Semana Santa no se limita únicamente a los días festivos. El sector prevé que esta dinámica positiva se prolongue durante esta semana de Pascua, que coincide con las vacaciones escolares y con una reactivación progresiva del turismo de negocios y del segmento MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

Noticias relacionadas

Las reservas ya confirmadas apuntan a una continuidad en los buenos niveles de ocupación, lo que refuerza las expectativas para el inicio de la temporada alta turística en la Comunitat Valenciana.