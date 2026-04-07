Declaración de la Renta 2025: Todas las deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana

La campaña de la Renta 2025 arranca este miércoles para los más de 2,5 millones de contribuyentes valencianos y llega con novedades. A las habituales deducciones por hijos, planes de pensiones o vivienda habitual (que ya no es para todo el mundo), se añaden desde hace algunos años otras muy interesantes que tienen que ver con el alquiler o la salud. Este año, además, se une una nueva deducción fiscal que beneficiará a alrededor de 197.000 valencianos.

Deducciones fiscales en la Comunitat Valenciana

La nueva deducción fiscal de la Generalitat que ha entrado en vigor para el ejercicio de 2025 busca fomentar el estudio y práctica de la música. Para ello, se podrán incluir en la declaración de 2025 los gastos relacionados con la compra de instrumentos musicales, cuotas por enseñanzas impartidas en bandas y tasas de conservatorios o gastos vinculados a la formación y perfeccionamiento, siempre y cuando sean en escuelas inscritas en el Registro de Centros Docentes de la Comunitat, tanto públicos como privados. Del mismo modo, se podrán desgravar las cuotas realizadas por los socios de sociedades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. También se podrán deducir los gastos por la compra de entradas de conciertos organizados por los centros docentes y la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana. La Generalitat establece un tope de 150 euros para esta deducción.

Banda de la UAM Sant Francesc de Borja de Gandia. / Víctor Valls.

Además, existen una serie de deducciones autonómicas que se aplican en la Comunitat Valenciana desde el 1 de enero de 2023:

Alquiler de vivienda habitual

Los valencianos que viven de alquiler pueden deducirse un 20% del total con un tope de 800 euros; que sube hasta el 25% con tope de 950 euros para personas de hasta 35 años, con discapacidad reconocida o víctimas de violencia de género; y un 30% con tope de 1.100 euros al cumplir dos o más requisitos. Requiere, en general, una base liquidable no superior a 30.000/47.000 euros, indidivual o conjunta, con reducción del tope para personas con rentas de entre 27.000-30.000 euros individual o entre 44.000-47.000 euros de manera conjunta.

Actividades deportivas

Los valencianos pueden deducirse hasta un 30% de los gastos en actividades deportivas que hayan desembolsado en el año 2025 con un límite de 150 euros por persona.

La deducción sube hasta el 50% si el contribuyente tiene más de 65 años o una discapacidad igual o superior al 33%, y alcanza el 100% cuando se superan los 75 años o el grado de discapacidad es del 65% o superior.

Los gastos deducibles en este apartado son:

Las cuotas de gimnasios o clubes deportivos

Los servicios de entrenadores personales, fisioterapeutas o dietistas

El equipamiento obligatorio para practicar deporte federado

Salud mental, bucodental y cuidado de la visión

Los contribuyentes que residen en la Comunitat Valenciana también tienen derecho a una deducción del 30% de los gastos realizados el año anterior en el dentista, consultas de psicología o compra de gafas o lentillas con un máximo de 150 euros por persona.

¿Qué incluye esta deducción?:

Los productos (gafas, lentillas, líquidos de limpieza)

(gafas, lentillas, líquidos de limpieza) Los tratamientos dentales (siempre que no sean estéticos)

(siempre que no sean estéticos) Las consultas de salud mental

oftalmólogo / Freepik

Zonas despobladas

Los valencianos que residen en localidades de Valencia, Castellón o Alicante que tienen la consideración de municipios en riesgo de despoblación pueden acogerse a una deducción de 330 euros en la declaración de la Renta de 2025. Además, esta cantidad tiene incrementos de 132, 198 o 264 euros si el contribuyente tiene uno, dos o tres o más descendientes a su cargo.

Damnificados por la dana

Las personas cuya vivienda habitual está en un municipio afectado por la dana del 29 de octubre de 2024 podrán deducirse el 100% de los gastos de reparación no cubiertos por seguro ni ayudas, con un tope de 2.000 euros. Esta deducción se aplicó en 2024 y también se ha previsto para la renta de 2025. Además, hay una deducción del 45% por aportaciones a fondos propios de entidades que desarrollen actividades económicas en la zona afectada, con un límite de 9.900 euros.