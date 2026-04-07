Las heladas de marzo afectan a 1.200 hectáreas de caquis, frutales y almendros

Las heladas de finales de marzo también han afectado a cultivos de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora informa que las bajas temperaturas registradas han afectado la brotación y el botón floral de cultivos como el caqui, frutales de verano y almendro con unas pérdidas que se cuantifican en una estimación inicial en cerca de 4 millones de euros. Los daños se centran en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más afectadas son la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta, aunque en alguna otra también se pueden observar daños. Los cultivos más dañados son el caqui; frutales como el albaricoquero, melocotonero y ciruelo, y el almendro.

Las bajas temperaturas produjeron principalmente durante las noches del 28 al 30 de marzo, al registrarse temperaturas muy bajas para esta época del año que afectan a los cultivos y que condicionarán en mayor o menor medida la futura cosecha. "Este episodio no se trata de una helada típica de invierno, sino que se produce en un momento especialmente sensible y crítico del ciclo vegetativo, cuando los cultivos se encuentran en fase de floración y desarrollo del botón floral, hecho que multiplica el impacto del frío", aseguran fuentes de la Unió.

Cultibvos afectados por las heladas. / LEVANTE-EMV

Reducción del cuajado

Tras el paso de los días, se observa que esas bajas temperaturas han provocado daños en los tejidos jóvenes, con afección directa a la floración, que puede derivar en una reducción significativa del cuajado y, por lo tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución para comprobar la magnitud.

"Este tipo de adversidades meteorológicas, cada vez por desgracia más frecuentes fuera del calendario habitual, evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios", según la Unió.

Efectos sobre los cultivos de caquis. / LEVANTE-EMV

Además, esta entidad indica que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.

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La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar la Unió son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.