AGRICULTURA
Las heladas de marzo afectan a 1.200 hectáreas de caquis, frutales y almendros
Las comarcas más dañadas son la Vall d’ Albaida, la Costera y la Ribera Alta, con unas pérdidas de 4 millones de euros, según la Unió Llauradora
Las heladas de finales de marzo también han afectado a cultivos de la Comunitat Valenciana. La Unió Llauradora informa que las bajas temperaturas registradas han afectado la brotación y el botón floral de cultivos como el caqui, frutales de verano y almendro con unas pérdidas que se cuantifican en una estimación inicial en cerca de 4 millones de euros. Los daños se centran en unas 1.200 hectáreas de cultivo y las comarcas más afectadas son la Vall d’Albaida, la Costera y la Ribera Alta, aunque en alguna otra también se pueden observar daños. Los cultivos más dañados son el caqui; frutales como el albaricoquero, melocotonero y ciruelo, y el almendro.
Las bajas temperaturas produjeron principalmente durante las noches del 28 al 30 de marzo, al registrarse temperaturas muy bajas para esta época del año que afectan a los cultivos y que condicionarán en mayor o menor medida la futura cosecha. "Este episodio no se trata de una helada típica de invierno, sino que se produce en un momento especialmente sensible y crítico del ciclo vegetativo, cuando los cultivos se encuentran en fase de floración y desarrollo del botón floral, hecho que multiplica el impacto del frío", aseguran fuentes de la Unió.
Reducción del cuajado
Tras el paso de los días, se observa que esas bajas temperaturas han provocado daños en los tejidos jóvenes, con afección directa a la floración, que puede derivar en una reducción significativa del cuajado y, por lo tanto, de la producción final, aunque habrá que esperar a la evolución para comprobar la magnitud.
"Este tipo de adversidades meteorológicas, cada vez por desgracia más frecuentes fuera del calendario habitual, evidencian la necesidad de adaptar las políticas agrarias y los instrumentos de cobertura de riesgos dentro del actual sistema de seguros agrarios", según la Unió.
Además, esta entidad indica que estas adversidades meteorológicas están cubiertas por el actual sistema de seguros agrarios y solicitará a Agroseguro que agilice las peritaciones de las parcelas afectadas lo máximo posible para que los agricultores cobren las indemnizaciones.
La organización también solicitará para las personas afectadas la concesión de ayudas directas por parte de la Generalitat y pedirá la condonación del IBI de las parcelas cultivadas y construcciones presentes en ellas, la bonificación al 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% por 12 meses para autónomos agrarios, así como reducir el índice de rendimiento neto en el IRPF. Otras de las medidas que va a reclamar la Unió son el establecimiento de líneas de crédito preferenciales.
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