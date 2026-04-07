Hortalizas valencianas: ruinosas en campo y caras al consumidor

El manto verde de la huerta valenciana, ya en plena primavera, esconde unos 'números rojos' para los productores y una situación cada vez más negra para los consumidores. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) advierte de que los precios que perciben los productores por las hortalizas están sufriendo una tendencia a la baja durante las últimas semanas, hasta el extremo de situarse en muchos casos por debajo del umbral de rentabilidad, mientras que, por el contrario, los precios que pagan los consumidores se mantienen estables o incluso aumentan en el supermercado.

Esta organización agraria, destaca la caída de cotizaciones en origen de hortalizas de invierno como las alcachofas, lechugas y repollos, a la vez que alerta de bajos precios en el inicio de la campaña de cebollas y patatas. El responsable de la sectorial de hortalizas de AVA-Asaja Vicente José Sebastià, señala que “aunque es habitual que haya parones puntuales en el mercado, este año no hay suficientes argumentos objetivos que justifiquen unos precios tan ruinosos para los horticultores, sobre todo cuando los consumidores tienen la cesta de la compra más cara”.

En ese sentido, la alcachofa, con una creciente demanda y aceptación del mercado nacional y europeo, obtuvo una rentabilidad razonable al principio de la temporada, pero a partir de febrero, coincidiendo con la llegada de temperaturas más altas y vientos de poniente, su precio medio en origen se desplomó casi a la mitad respecto al año anterior, cayendo hasta los 0,35 €/kg. Mientras tanto, los supermercados han conservado los precios en destino sobre los 1,80 €/kg, prácticamente cinco veces más.

Según el observatorio de precios de Asaja, otras hortalizas de temporada han alcanzado, incluso, mayores incrementos porcentuales del campo a la tienda, como la lechuga (0,22 €/kg a pie de campo y hasta 2,83 €/kg en destino, es decir, se multiplica por doce) y el repollo de hoja lisa (0,29 €/kg en origen y hasta 1,99 €/kg en supermercado, casi siete veces más).

Cebollas y patatas

Sin embargo, los temores del sector agrario se disparan con las primeras operaciones de cebollas y patatas en la huerta valenciana. AVA-ASAJA denuncia que los precios ofrecidos hasta ahora por la cebolla no permiten cubrir ni siquiera los costes de producción, los cuales se han incrementado por el encarecimiento de los carburantes, fertilizantes y otros insumos, más si cabe a raíz del conflicto en Oriente Medio.

AVA-Asaja prevé además que la producción valenciana de cebollas no será elevada debido a los ataques del mildiu detectados en numerosas explotaciones. Esta enfermedad fúngica ya provocó graves mermas de cosecha el año pasado -superiores al 80% en las fincas más afectadas- a causa de las lluvias primaverales y la falta de soluciones eficaces para su prevención y control. “El año está siendo muy duro y, si no cambian las cosas, la campaña de la cebolla podría volver a ser desastrosa”, remarca Sebastià.

En cuanto a la patata, AVA-Asaja acusa a la competencia desleal de países terceros -sobre todo Egipto, Marruecos e Israel- y a la entrada de patata vieja de Francia de “obstaculizar la compra del producto valenciano y español que sí garantiza la máxima frescura, seguridad fitosanitaria y sostenibilidad ambiental, en este caso contribuyendo a la preservación de un espacio tan singular como la huerta de Valencia”. La superficie cultivada de patata se mantiene en la Comunitat Valenciana y disminuye en torno al 15% en España, por lo que tampoco se prevé una sobreproducción que explique una caída de los precios en origen.

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Investigación de la AICA

Ante esta situación, la organización presidida por Cristóbal Aguado reclama al Gobierno que, a través de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), emprenda una potente campaña para investigar posibles prácticas fraudulentas a lo largo de la cadena de valor. Asimismo, exige un aumento de los controles sobre las importaciones foráneas a fin de prevenir la introducción, por un lado, de producciones con presencia de productos fitosanitarios o residuos prohibidos por la normativa europea, y por otro lado, la entrada de nuevas plagas y enfermedades. Por último, AVA-Asaja solicita a la UE y al Gobierno español que autoricen, de manera permanente o excepcional, más materias activas para hacer frente al hongo del 'mildiu'.