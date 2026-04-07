IKEA y la UPV sellan una alianza para impulsar la sostenibilidad y la economía circular

IKEA y la Universitat Politècnica de València (UPV) refuerzan su alianza estratégica en materia de sostenibilidad con la formalización de un convenio de colaboración que contempla el diseño y desarrollo de actividades e iniciativas conjuntas. Este acuerdo lo han firmado Diana Carrero, directora de IKEA Valencia, yJavier Ribal, decano de la Facultad de ADE de la UPV. Este órgano asesor reúne a más de 25 organizaciones de diferentes perfiles y ámbitos de actividad (del sector privado, el ámbito asociativo, de la economía social y del tercer sector), comprometidas con la sostenibilidad desde una perspectiva práctica y aplicada. La participación de IKEA refuerza este ecosistema de colaboración, aportando la visión de una compañía global que trabaja activamente en la transformación de su modelo de negocio hacia un enfoque más circular y accesible para la mayoría de las personas.

“Colaborar con la Universitat Politècnica de València es una oportunidad para acercar la realidad empresarial al entorno académico. Queremos compartir nuestra experiencia, dar visibilidad a casos reales y, al mismo tiempo, aprender del talento y la mirada crítica del estudiantado. Este convenio refuerza nuestro compromiso con la sociedad y con el desarrollo de profesionales preparados para afrontar los retos sociales y ambientales actuales. Creemos firmemente en la colaboración entre empresa y universidad como motor de cambio”, comenta Diana Carrero, directora de IKEA Valencia.

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Por su parte, Javier Ribal, decano de la Facultad de ADE de la UPV, subraya que “la colaboración con una compañía como IKEA refuerza nuestra apuesta por una formación alineada con la realidad empresarial y los grandes desafíos globales. Este tipo de acuerdos nos permite incorporar nuevas perspectivas al ámbito académico y seguir avanzando en la preparación de perfiles capaces de desenvolverse en entornos complejos y en constante transformación”.