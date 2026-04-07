El fin de las ‘megaoperaciones’ hace caer la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana un 33 % en un año

La inversión extranjera en la Comunitat Valenciana anotó en 2025 su peor cifra de los últimos cinco años, un ejercicio sin grandes operaciones que fue el escaparate excepcional de 2023.

Según los últimos datos del Registro de Inversiones Extranjeras DataInvex de la Secretaría de Estado de Comercio, la autonomía captó 772,39 millones de euros el pasado año, un 32,8 % menos que en 2024, cuando se alcanzaron 1.150,7 millones.

Este frenazo deja atrás el récord de 2023, cuando la cifra se disparó hasta los 3.455,6 millones, y confirma una clara vuelta a niveles mucho más modestos.

El retroceso responde al enfriamiento de grandes operaciones corporativas con sello extranjero. En 2025, las adquisiciones sumaron 265,07 millones, por debajo incluso de las otras ampliaciones de capital, que aportaron 276,94 millones, mientras que las inversiones ‘brownfield’ (en el que el inversor entra en un negocio ya existente y lo amplía, moderniza o transforma) se quedaron en 131,52 millones y las ‘greenfield’ (inversiones en las que una empresa extranjera crea una actividad completamente nueva desde cero), en 98,86 millones de euros.

Es decir, hubo movimiento, pero faltaron las compras de gran tamaño por parte de fondos de inversión extranjeros capaces de disparar por sí solas la serie anual, como ocurrió en 2023.

Lejos del hito del 2023

La diferencia con 2023 resulta la más llamativa. Aquel año, la Generalitat presentó el ejercicio como el mejor de la serie histórica y el mercado lo interpretó como el año de las ‘megaoperaciones’.

Uno de los más relevantes fue la compra de IVI-RMA por el fondo estadounidense KKR, una operación valorada en torno a 3.000 millones de euros.

A ella se sumó la integración de Bollo en The Natural Fruit Company, participada mayoritariamente por Fremman Capital, un movimiento que aceleró la concentración en el negocio hortofrutícola valenciano.

Con esas dos transacciones sobre la mesa, el listón estadístico se disparó muy por encima de lo habitual.

Esas cifras revelan que un claro contraste con 2025: una caída cercana al 82 %. De 2025 a 2024 la caída fue más suave, de cerca de un 33 %.

El año 2024, sin embargo, alcanzó los 1.150,7 millones de euros, un ejercicio con operaciones destacadas como el anuncio de la llegada de la planta de válvulas cardíacas Edwards Lifesciences a Moncada.

Sectores y países 'top'

Los sectores que más inversión recibieron el pasado año fueron las actividades sanitarias, con 103,8 millones de euros; el motor, con 97 millones; transporte y almacenamiento, con 96,3 millones; alojamiento, con 58 millones; e inmobiliario, con 50,9 millones.

Por países inversores, Estados Unidos volvió a liderar el origen del capital con 122 millones de euros. Le siguió Italia (105 millones), Alemania (99 millones), Reino Unido (64 millones) y Canadá (48,9 millones) como mercados que más dinero movieron en compañías valencianas.

No obstante, no significa que los fondos hayan desaparecido del mapa autonómico. El último lustro ha dejado operaciones relevantes: el alemán Capiton cerró en 2021 la compra de la alicantina Korott; el francés Ardian tomó en 2022 el control mayoritario de Aire Networks, con sede en Elx; y en 2025 Trilantic Europe entró en Sklum, una de las firmas valencianas de muebles ‘online’ con mayor proyección.

Pero la lección que deja 2025 es que cuando no hay grandes operaciones como las del centro de fertilidad IVI o la hortofrutícula Bollo, la inversión extranjera vuelve a depender más de ampliaciones, proyectos de crecimiento y operaciones medias, menos espectaculares y también menos capaces de engordar la estadística anual, que sitúa la cifra en momentos prepandemia.

El año de la covid fue especialmente negativo, cuando la inversión extranjera en la Comunitat Valenciana se quedó en 344,9 millones de euros. Fue el año del frenazo global.

Caída en el conjunto nacional

Sin embargo, la Comunitat Valenciana no es la excepción en ese enfriamiento. En el conjunto de España, la inversión extranjera productiva cayó un 21,8 % en 2025, hasta 30.764 millones de euros, según GlobalInvex. Pero el descenso valenciano fue más acusado. Esa brecha refuerza la idea de que en la Comunitat Valenciana pesa especialmente la ausencia de grandes compras corporativas.

En comparación con el resto de comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana fue la quinta en inversión extranjera en 2025. Por delante se situaron Madrid, Cataluña, Aragón y Andalucía.

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Más que una retirada general del capital internacional, lo que reflejan los datos es un ejercicio sin operación faro, que haya destacado especialmente sobre el resto. Operaciones clave como las de 2023 pueden alterar por completo la foto anual y eso se nota —y mucho— en la caja registradora estadística.