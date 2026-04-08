Los atascos en las ITV valencianas bloquean durante dos meses a los camiones

Los retrasos de las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en atender al transporte de mercancía juega una mala pasada al sector. Ausencia de citas a dos meses vista, escasez de líneas especializadas, horarios inflexibles y precios elevados. Según la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (Fvet), esta es la fotografía de las ITV valencianas, "un modelo que lejos de adaptarse a la realidad social y empresarial, se aleja cada vez más de las necesidades de profesionales y particulares", aseguran fuentes de la mencionada patronal. Por ello, tras años de advertencias y ante la falta de respuesta institucional, ha lanzado la campaña ‘Ni un Minuto más’, una iniciativa para sumar fuerzas y promover el cambio de modelo de gestión de las ITV valencianas.

Al llamamiento de los transportistas y dada la gravedad de la situación se han sumado asociaciones ciudadanas y empresariales e incluso empresas particulares y ciudadanos. La Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana, Propeller Valencia y la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) son algunas de las entidades que ya reclaman una solución junto a los transportistas.

"Situación límite"

El objetivo de Fevet y sus socios en la campaña es visibilizar la "situación límite y sin precedentes que está provocando el modelo y exigir de forma unánime a la Generalitat la aplicación de soluciones antes de la llegada del verano", el momento más crítico del año. Y es que, según señala Carlos Prades, presidente de Fvet ,“los días festivos de Semana Santa y Pascua han empeorado todavía más si cabe una situación insostenible en la que conseguir cita para la revisión obligatoria del vehículo particular o profesional es prácticamente imposible”.

Modelo realista

Desde Fvet se reclama la adopción de un modelo realista y operativo, como el que aplican comunidades autónomas vecinas como Murcia o Castilla-La Mancha, donde el sistema de concesión o gestión privada permite una mayor agilidad, adaptación horaria y disponibilidad para vehículos industriales. "El modelo actual en la Comunitat Valenciana no ha logrado resolver los problemas heredados ni atender adecuadamente las particularidades del transporte profesional", destacan desde Fvet.

ITV portátil en Betxí, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El pasado mes de marzo la Generalitat anunció la contratación de 73 nuevos trabajadores para las ITV valencianas y la apertura de tres nuevas estaciones provisionales. “Todavía no hay fecha efectiva para la ampliación de plantilla ni tampoco para el funcionamiento de las nuevas estaciones. Asimismo, es totalmente falso que se vayan a abrir tres ITV provisionales más, una de ellas, la de Torrent, sustituye a la de Ribarroja”, ha asegurado Prades.

Asimismo, Prades ha puesto de manifiesto que, según la información de la que disponemos, ninguna de las tres estaciones provisionales anunciadas dispondrá de línea específica para la revisión de vehículos pesados. En la Comunitat Valenciana, existen 14.800 empresas en las que trabajan más de 94.000 profesionales de trasporte.

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Los transportistas al límite

Según confirma Prades, “el sistema actual no está preparado para atender a los vehículos industriales. No podemos seguir dependiendo de otras comunidades autónomas para un servicio básico que deberíamos tener operativo en nuestro territorio”. Una de las principales quejas del sector es la falta de estaciones de revisión y de personal cualificado para revisar vehículos pesados, así como la escasa presencia de líneas técnicas específicas para este tipo de flota. A esto se suma la eliminación de horarios adaptados, como la franja de 6:00 a 7:00 horas, y la imposición del sistema de cita previa cerrada, que no se adapta a la operativa real del transporte profesional, especialmente en internacional.