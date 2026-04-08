El combustible es más caro que cuando comenzó la guerra en Irán pese a la rebaja fiscal

El gasto en combustible sigue siendo un quebradero de cabeza para los conductores valencianos que andan a la caza de los precios más competitivos. Y aunque el Gobierno anunció el pasado 20 de marzo una rebaja fiscal del 21 al 10 % a los carburantes, la realidad es que el usuario sigue pagando más que cuando comenzó el conflicto en Irán, detonante de la crisis.

Así, según los datos más recientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), el precio de la gasolina 95 se situó este pasado lunes en la provincia de Valencia a 1,56 euros por cada litro, frente a los 1,47 euros/litro del 28 de febrero, día en el que EE UU e Israel comenzaron la ofensiva bélica contra Irán. Este ataque implicó el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo mundial.

Desde aquel último día de febrero, el precio de los combustibles inició una escalada casi sin precedentes, solo comparable a cuando comenzó la guerra en Ucrania. Entonces, el Gobierno implementó una rebaja generalizada de 20 céntimos por litro de combustible.

Al mirar el calendario reciente, el techo de precios en la provincia de Valencia para la gasolina fue el 21 de marzo, cuando alcanzó el pico de 1,8 euros por litro, según los datos del Miteco. Entonces, entró en vigor la reducción fiscal.

Fruto de esa medida, que en principio debería prolongarse hasta el próximo 30 de junio, los precios de la gasolina 95 llegaron a un mínimo 1,54 euros el litro el pasado 31 de marzo.

Sin embargo, desde entonces, el combustible ha sufrido un ligero repunte y a fecha de 6 de abril, según el ministerio, estaba a 1,56 euros por cada litro de repostaje.

Con esta cifras, desde el comienzo de la guerra hasta comienzos de esta misma semana, el litro de gasolina 95 ha pasado de 1,47 euros por cada litro a 1,56 euros/litro, es decir, es un 6 % más cara que cuando comenzó la guerra, pese a las medidas del Gobierno.

El caso del diésel

Sin embargo, el caso del diésel -históricamente más económico- es más llamativo. Los conductores de vehículos a gasóleo A han sufrido desde el comienzo del conflicto en el golfo un mayor revés en el bolsillo que los usuarios de coche a gasolina. El diésel es ya un 30 % más caro que cuando comenzó la guerra.

Si echamos la vista atrás, el diésel estaba en 1,43 euros por cada litro el pasado 28 de febrero. A día de hoy, el repostaje cuesta 1,86 euros/litro, según datos de Miteco. Es decir, 43 céntimos de diferencia, que suponen un 30 % más de gasto para los valencianos.

La evolución en los precios del diésel ha sido similar a la de la gasolina, en cuanto a subidas y bajadas.

De aquellos 1,43 euros/litro del último día de febrero subió a 1,95 euros/litro el 21 de marzo, su pico máximo. Con la entrada en vigor de la reducción del IVA, enfiló una bajada los días posteriores hasta los 1,76 euros por cada litro el pasado 28 de marzo.

Sin embargo, desde entonces el precio del diésel ha vuelto a encarrilar una línea ascendente de precios y a principios de esta semana, según los últimos datos del Miteco, el litro de gasóleo A ya está en 1,86 euros.

Cabe recordar, no obstante, que cada estación de servicio aplica sus propias tarifas.

Dónde está el combustible más barato

La búsqueda de la gasolina o diésel más barato se ha convertido ya en una rutina casi diaria para muchos valencianos, que buscan la estación de servicio con precios más competitivos.

Así, el 'top 5' de las gasolineras más económicas de la provincia de Valencia a principios de esta semana lo lideraba la estación de servicio Campsa Express en l’Alcudia con 1,42 euros/litro de gasolina y 1,70 €/l del diésel.

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Le seguían las gasolineras La baronía de Turís Coop (1,42 euros y 1,68 euros, respectivamente); Alcampo en Alboraia (1,42 € y 1,68 €); Agricar en Carcaixent (1,43 € y 1,67 €) y Plenergy en l’Alcudia (1,45 € y 1,76 €).