Hacienda avisa: El error más común en el borrador de la Declaración de la Renta que puede costarte una multa

La Campaña de la Renta 2025 ya está en marcha y, como cada año, la tentación de confirmar con un clic el borrador que ofrece la Agencia Tributaria (AEAT) es alta. Sin embargo, este documento debe entenderse únicamente como una propuesta de declaración, no como una verdad absoluta. En la Comunitat Valenciana, donde las deducciones autonómicas juegan un papel crucial en el saldo final, un error en estos datos puede traducirse en una pérdida patrimonial directa para el contribuyente, acarreándole una multa.

El borrador se nutre de la información remitida por terceros: entidades bancarias, empleadores y la Seguridad Social. No obstante, los cambios en el estado civil, el nacimiento de un hijo o la compra de una vivienda suelen ser los grandes ausentes en este primer volcado de datos.

Por qué revisar los datos del borrador antes de confirmar la Renta 2025 en la Comunitat Valenciana. / Europa Press

El riesgo de la "fe ciega" en la Administración

Es un error común pensar que, si el borrador es de Hacienda, Hacienda no se equivoca. Nada más lejos de la realidad. El ordenamiento jurídico español es claro: la responsabilidad última de la declaración recae sobre el ciudadano, independientemente de quién haya elaborado el borrador.

Confirmar un documento erróneo puede derivar en dos escenarios igualmente negativos. Si el error es en perjuicio del contribuyente, este estará regalando un dinero que legalmente le pertenece. Si el error es en perjuicio del fisco como por ejemplo, por no declarar una ganancia patrimonial o un alquiler, el ciudadano se expone a recargos, intereses de demora y sanciones que pueden oscilar entre el 50% y el 150% de la cantidad dejada de ingresar.

Imagen de archivo de varias personas siendo atendidas en la Agencia Tributaria para presentar la Declaración de la Renta. / Europa Press

Guía práctica: Cómo subsanar el borrador en Renta WEB

Para evitar estas contingencias, es imperativo realizar una revisión manual a través de la plataforma oficial. Estos son los pasos esenciales para una rectificación segura: