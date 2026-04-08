La facturación electrónica obligatoria llega a España en 2027: claves del sistema Verifactu para empresas y autónomos de la Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana es la cuarta comunidad autónoma de España por número de empresas registradas. Más de 400.000 negocios, entre sociedades y trabajadores autónomos, tendrán que adaptar antes del año que viene la forma en que emiten sus facturas. El motivo es la entrada en vigor del sistema Verifactu, el nuevo mecanismo de facturación electrónica de la Agencia Tributaria que hace obligatorio el uso de software homologado para emitir y registrar cada factura.

El plazo ya está fijado. El 1 de enero de 2027 es la fecha límite para las sociedades, y el 1 de julio de ese mismo año para los autónomos. Lo que aún no está tan claro para muchos propietarios de negocio es en qué consiste exactamente este sistema, qué cambia en su día a día y qué deben hacer antes de que llegue la obligatoriedad.

Qué es Verifactu y por qué existe

Verifactu no es un programa de facturación en sí mismo. Es un sistema de registro y verificación que establece cómo deben funcionar los programas que usan empresas y autónomos para emitir facturas. Nació al amparo de la Ley 11/2021 de lucha contra el fraude fiscal, con un objetivo claro: eliminar los programas que permitían manipular o borrar registros de ventas para reducir artificialmente los ingresos declarados a Hacienda.

Hasta ahora, era técnicamente posible emitir una factura, cobrarla y después eliminarla del sistema sin dejar rastro. Con Verifactu eso deja de ser posible. Cada factura genera un registro electrónico único, encadenado con el anterior mediante una huella digital llamada hash. Cualquier modificación posterior deja constancia automática en el sistema. En paralelo, el software envía una copia de ese registro a la sede electrónica de la Agencia Tributaria en el momento en que se emite la factura.

El resultado es que Hacienda dispone de información en tiempo real sobre la facturación de cada negocio, sin necesidad de inspecciones adicionales y sin que el propietario tenga que hacer ningún trámite extra más allá de emitir la factura como siempre.

Qué cambia para un negocio valenciano

El fin de la factura en Excel o en PDF editable

El cambio más inmediato para muchos negocios de la Comunitat Valenciana es que la factura en Word, en Excel o en un PDF editable dejará de ser válida cuando Verifactu sea obligatorio. Estos formatos no generan los registros electrónicos que exige la norma ni pueden conectarse con la plataforma de la AEAT para enviar la información en tiempo real.

Esto no significa que haya que hacer las facturas de una forma distinta. Significa que el programa que se usa para hacerlas tiene que estar homologado para cumplir con los requisitos técnicos de Verifactu. La factura en sí puede tener exactamente el mismo aspecto que antes. Lo que cambia es lo que ocurre en segundo plano cuando se emite.

Cada factura incluirá un código QR verificable

Una de las novedades visibles para cualquier cliente que reciba una factura es la presencia obligatoria de un código QR. Este código, que el destinatario puede escanear con el móvil, permite verificar en tiempo real que la factura es auténtica y que sus datos coinciden con lo registrado en la Agencia Tributaria. Para los negocios valencianos que trabajan con otras empresas, este código se convierte en una garantía adicional de la validez de los documentos que emiten y reciben.

Las facturas no podrán borrarse

Uno de los cambios más significativos en la gestión diaria es que ninguna factura podrá eliminarse del registro una vez emitida. Si hay un error, la única forma de corregirlo es emitir una factura rectificativa vinculada al documento original. La práctica habitual de borrar una factura con un fallo y volver a hacerla como si nada no será posible bajo el nuevo sistema, porque dejaría una inconsistencia detectable en la cadena de registros.

El software debe estar homologado

No todos los programas de facturación que existen en el mercado cumplen con los requisitos de Verifactu. Los proveedores de software deben emitir una declaración de conformidad o, en algunos casos, obtener la certificación expresa de la AEAT. Para el negocio usuario, lo importante es asegurarse de que el programa que utiliza está efectivamente actualizado y homologado, y no asumir que cualquier herramienta digital cumple automáticamente con la norma.

Los plazos exactos y quiénes están afectados

La norma aprobada por el Real Decreto 1007/2023 establece la obligatoriedad del sistema en dos fases. En primer lugar, desde el 1 de enero de 2027 para los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, es decir, las empresas constituidas como sociedades limitadas, sociedades anónimas y otras figuras societarias. En segundo lugar, desde el 1 de julio de 2027 para el resto de obligados tributarios, entre los que se incluyen la gran mayoría de autónomos.

Están excluidos de Verifactu los contribuyentes acogidos al Suministro Inmediato de Información (SII), un sistema ya vigente para las grandes empresas con facturación superior a seis millones de euros anuales que ya comparten su información de facturación con la AEAT en tiempo real. Tampoco aplica a los negocios con actividad exclusivamente en el territorio foral del País Vasco o Navarra, que cuentan con sus propios sistemas equivalentes.

Una aclaración importante para los negocios valencianos que no tienen claro si están afectados: el criterio es dónde tributan, no dónde están físicamente. Un autónomo con domicilio en Valencia que tributa ante la AEAT del territorio común está afectado por Verifactu, con independencia de si sus clientes están en la Comunitat o en cualquier otro punto del país.

Por qué conviene no esperar al último momento

El plazo de 2027 puede parecer todavía lejano para un negocio que tiene otras prioridades encima de la mesa. Pero hay razones concretas para iniciar la adaptación en 2026 en lugar de esperar al año siguiente.

La primera es práctica. Cambiar el sistema de facturación de un negocio requiere tiempo. Hay que seleccionar el software adecuado, migrar los datos existentes si los hay, aprender a usar la herramienta y resolver las incidencias que surjan durante la puesta en marcha. Hacerlo con margen es mucho menos costoso que hacerlo bajo presión de fechas, cuando además la demanda sobre los proveedores de software y asistencia técnica suele concentrarse y los plazos se alargan.

La segunda razón es económica. Los programas de facturación modernos que cumplen con Verifactu no solo sirven para cumplir la norma. Automatizan tareas que hasta ahora se hacen a mano: la contabilidad se actualiza sola cuando se emite una factura, los modelos fiscales trimestrales se generan automáticamente, la conciliación bancaria se hace sin intervenir. Cada mes que un negocio tarda en migrar es un mes de trabajo administrativo que podría haberse eliminado.

La tercera es que las sanciones por incumplimiento son significativas. La normativa establece multas de hasta 50.000 euros por ejercicio fiscal para los contribuyentes que utilicen sistemas no conformes, y de hasta 150.000 euros para los proveedores de software que comercialicen herramientas sin la homologación correspondiente.

Cómo adaptarse: los pasos que debe dar un negocio valenciano

El proceso de adaptación a Verifactu no es complejo, pero requiere tomar decisiones con tiempo. Estos son los pasos que cualquier empresa o autónomo de la Comunitat Valenciana debería dar en 2026.

Revisar el software actual . El primer paso es comprobar si el programa que se usa actualmente para facturar está adaptado a Verifactu o si el proveedor ha comunicado una fecha de actualización. Si el software no tiene hoja de ruta clara para la homologación, es el momento de buscar alternativas.

. El primer paso es comprobar si el programa que se usa actualmente para facturar está adaptado a Verifactu o si el proveedor ha comunicado una fecha de actualización. Si el software no tiene hoja de ruta clara para la homologación, es el momento de buscar alternativas. Elegir un programa homologado . El mercado ofrece varias opciones con distintos niveles de funcionalidad y precio. Las herramientas más completas integran la facturación con la contabilidad, la gestión de clientes, el control de inventario y la generación automática de modelos fiscales, lo que elimina la necesidad de trabajar con varios sistemas desconectados.

. El mercado ofrece varias opciones con distintos niveles de funcionalidad y precio. Las herramientas más completas integran la facturación con la contabilidad, la gestión de clientes, el control de inventario y la generación automática de modelos fiscales, lo que elimina la necesidad de trabajar con varios sistemas desconectados. Verificar la compatibilidad con la operativa del negocio . No todos los programas encajan igual en todos los tipos de negocio. Un comercio con muchas referencias de producto tiene necesidades distintas a una consultora que factura servicios por horas. Antes de comprometerse, conviene aprovechar los periodos de prueba gratuita que ofrecen la mayoría de proveedores.

. No todos los programas encajan igual en todos los tipos de negocio. Un comercio con muchas referencias de producto tiene necesidades distintas a una consultora que factura servicios por horas. Antes de comprometerse, conviene aprovechar los periodos de prueba gratuita que ofrecen la mayoría de proveedores. Migrar con tiempo . La migración de datos históricos, la configuración inicial y la formación del personal implicado son procesos que llevan semanas, no días. Iniciarlos en la primera mitad de 2026 garantiza margen suficiente para resolver imprevistos sin presión.

. La migración de datos históricos, la configuración inicial y la formación del personal implicado son procesos que llevan semanas, no días. Iniciarlos en la primera mitad de 2026 garantiza margen suficiente para resolver imprevistos sin presión. Informar al equipo. Si hay empleados que gestionan la facturación, necesitan conocer el nuevo sistema antes de que sea obligatorio. Una transición bien planificada evita errores en el momento en que los registros ya no se pueden borrar.

Holded, una plataforma adaptada a Verifactu para pymes valencianas

Entre las soluciones disponibles en el mercado español para adaptarse al sistema Verifactu, Holded es una de las plataformas de gestión empresarial más completas. Cumple con todos los requisitos técnicos de la normativa y además integra en un único entorno la facturación, la contabilidad, el CRM, el inventario, la gestión de proyectos y los recursos humanos.

Para una pyme valenciana con cierta actividad comercial, esa integración tiene un impacto directo en la cantidad de trabajo administrativo que genera cada semana. Cuando se emite una factura en Holded, el asiento contable correspondiente se genera automáticamente. Si la operación implica salida de mercancía, el stock se actualiza en el mismo momento. Los modelos fiscales trimestrales se preparan con los datos ya introducidos, sin necesidad de recopilar información de fuentes distintas.

Holded ofrece una prueba gratuita de 14 días sin necesidad de tarjeta de crédito, lo que permite evaluar la herramienta con la operativa real del negocio antes de tomar ninguna decisión. Sus planes de pago parten de 29 euros al mes para empresas pequeñas y escalan en función del número de usuarios y módulos necesarios.

Para los autónomos y pequeñas empresas valencianas con necesidades más básicas, existen alternativas de menor alcance funcional y precio más ajustado. La decisión entre una plataforma integral y una herramienta de facturación específica depende del volumen de operaciones, del número de personas implicadas en la gestión y de si el negocio necesita controlar inventario, proyectos o equipo además de facturar.

La Comunitat Valenciana ante la digitalización fiscal

La implantación de Verifactu es parte de un proceso de digitalización fiscal que avanza en paralelo en toda la Unión Europea. Italia, Francia y Portugal tienen sistemas equivalentes ya en marcha o en fases avanzadas de implantación. España se incorpora a esa tendencia con un sistema que, una vez implantado, simplificará la relación entre los negocios y la Administración tributaria al eliminar gran parte del trabajo de preparación y presentación de declaraciones que hoy recae sobre empresas y gestores.

Para el tejido empresarial valenciano, formado mayoritariamente por pymes y autónomos, la clave está en aprovechar el margen que queda hasta 2027 para hacer la transición de forma ordenada y sacar partido de las ventajas operativas que ofrecen las herramientas modernas, más allá del simple cumplimiento normativo.