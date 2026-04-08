A un paso del 'boom': la Comunitat Valenciana dispara las ventas de vivienda y roza cifras de 2007

La Comunitat Valenciana ha sido en 2025 una de las que más compraventa de viviendas ha registrado de toda España. En total, se han vendido 108.608 inmuebles, un 4,9 % más que el año anterior. Estas cifras se acercan a las de 2007, momento del 'boom' inmobiliario.

Así lo constata el último Anuario del Colegio de Registradores de la Propiedad de España, hecho público este martes y que sitúa a la Comunitat Valenciana como la tercera autonomía con mayor actividad de compraventa de vivienda el pasado año, solo por detrás de Andalucía (141.284) y Cataluña (112.105).

Desde el Colegio de Registradores aseguran que el número de compraventas de vivienda ha registrado "un intenso avance" en el conjunto nacional, con un crecimiento anual del 10,7 %, alcanzando las 705.357 compraventas en 2025, "nivel máximo desde 2007". Entonces, en la Comunitat Valenciana se vendieron 111.983 viviendas, unas 3.300 más que en 2025.

De los más de 108.000 inmuebles vendidos, 18.439 correspondieron a vivienda nueva, mientras el grueso principal, 90.169, tuvo como protagonista a la vivienda usada.

El valor medio de la vivienda en la Comunitat Valenciana subió hasta 1.813 euros por metro cuadrado, un 10,6 % más que un año antes, mientras que el precio medio por vivienda alcanzó los 171.761 euros, con un alza anual del 9,4 %, según los datos que arroja el anuario del Colegio de Registradores.

La segunda comunidad favorita por los extranjeros

A eso se suma un rasgo diferencial que sigue marcando el mercado autonómico: el peso del comprador extranjero. En 2025, el 27,6 % de las compras de vivienda en la Comunitat Valenciana correspondieron a extranjeros, prácticamente el doble que la media española, situada en el 13,8 %. Solo Baleares adelantó a la Comunitat Valenciana en compradores internacionales.

Además, el pasado año trajo consigo un cambio en la nacionalidad principal de los compradores extranjeros de viviendas en la Comunitat Valenciana, al desbancar Países Bajos al Reino Unido como primer país comprador, según el informe. "Esta circunstancia rompe la habitual hegemonía del país anglosajón, que pasó a ocupar la segunda posición, seguido de Bélgica, Polonia, Ucrania y Alemania", explican desde el Colegio de Registradores.

La otra gran palanca del ejercicio fue la financiación. Las hipotecas sobre vivienda crecieron un 21,3 % en la Comunitat Valenciana, hasta 60.126 firmas, muy por encima del avance del 14,5 % registrado en el conjunto de España.

El importe medio del nuevo crédito hipotecario se situó en 128.330 euros, todavía por debajo de la media nacional, de 163.612 euros. El tipo de interés inicial medio fue del 3,14 % y, a diferencia de lo que ocurría en el gran ciclo expansivo de hace casi dos décadas, el 63,6 % de las nuevas hipotecas se contrató a tipo fijo.

Provincias con mayor actividad

En clave autonómica, el informe destaca también que Alicante cerró 2025 como la primera provincia española en compraventa de viviendas por cada mil habitantes. Con 25,8 operaciones registradas por cada mil habitantes, se situó líder en actividad inmobiliaria relativa, aquella que mide las compra de viviendas en función del número real de habitantes de cada provincia.

El segundo lugar lo ocupó Castellón, con una cuota de 22,61 mientras Valencia aparece en la vigésimo cuarta posición con una cuota de 14,6. De esta forma, las tres provincias valencianas se situaron por encima de la media nacional, que fue del 14,2.

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El saldo final dibuja una Comunitat Valenciana que ha vuelto a niveles de ebullición inmobiliaria muy próximos a los máximos de la burbuja, pero con más presión de la demanda, más protagonismo extranjero, más hipotecas y precios superiores a los de 2007.