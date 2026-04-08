El precio de la vivienda en compra y alquiler alcanzan máximos históricos en la Comunitat Valenciana

El mercado inmobiliario valenciano continúa en datos de récord. Por primera vez en la serie histórica del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio de la vivienda en venta y alquiler ha alcanzado sus máximos de forma simultánea. Así, el pasado mes de marzo se ha convertido en el mes de mayor tensión para el acceso a la vivienda en las últimas dos décadas.

Con los datos que maneja el portal inmobiliario, durante el mes pasado cinco comunidades autónomas alcanzaron precios máximos: Andalucía, Baleares, Canarias, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid.

Baleares con un precio medio de 5.395 €/m² es la comunidad autónoma más cara para comprar una vivienda en España. Le siguen como segunda comunidad más cara Madrid ( 5.372 €/m²); Canarias se posiciona en el tercer puesto con un precio medio de 3.397 €/m²; Andalucía es la cuarta comunidad más cara para comprar una vivienda, con un precio medio de 2.860 €/m² mientras la Comunitat Valenciana -con un precio medio de 2.712 €/m²- se posiciona como la quinta comunidad más cara para comprar una vivienda en España.

Desde Fotocasa señalan además, que esta cifra por metro cuadrado por venta de vivienda en la Comunitat Valenciana es superior a la registrada en 2007, año del 'boom' inmobiliario, cuando las casas se vendía -según sus datos- a 2.311 euros el metro cuadrado.

Alquiler por las nubes

En cuanto al alquiler, desde Fotocasa resaltan que todas las comunidades han alcanzado máximos respecto a los años de la burbuja inmobiliaria. El precio del metro cuadrado en el alquiler en la Comunitat Valenciana en marzo de 2026 fue de 14,46 euros, mientras que este dato en 2007 fue de 7,6 €/m2 al mes.

"Por primera vez en la historia reciente, los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea, superando incluso los registros de la burbuja de 2007. Esto significa que los españoles nunca se habían enfrentado a unos precios tan altos en ambos mercados al mismo tiempo", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

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Detrás de este fenómeno, explica Matos, "hay un desequilibrio cada vez más profundo entre oferta y demanda". "La demanda -continúa- se mantiene en niveles muy elevados, impulsada por el crecimiento demográfico, el auge de los hogares unipersonales y unas condiciones de financiación más favorables que han reactivado la compra. Sin embargo, la oferta sigue siendo claramente insuficiente, tanto en venta como en alquiler. Por lo tanto, es probable que este escenario de máximos se repita a lo largo de 2026", concluye.