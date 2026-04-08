PUERTOS
Valenciaport licita una parcela logística de 15.000 m2 en Sagunt por el tirón de la gigafactoría de Volskwagen
El recinto en el enclave saguntino se destinará a la manipulación y almacenamiento de mercancías durante tres años
La Autoridad Portuaria de València (APV) acaba de convocar un concurso público para otorgar una concesión administrativa de explotación de una parcela de 15.000 metros cuadrados en Sagunt -uno de los tres emplazamientos marítimos que gestiona junto con València y Gandia- destinada a la manipulación y almacenamiento de mercancías. Se trata de un recinto ubicado en las instalaciones del puerto del Camp de Morvedre y que se pone en marcha tras el tirón de demanda de superficie logística por la próxima puesta en funcionamiento de la gigafactoría PowerCo, del grupo automovilístico Volskwagen.
Tal como publica el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), esta concesión tendrá una duración inicial de tres años y está ubicada en una parcela ya pavimentada y preparada para la circulación de camiones de transporte de mercancías.
Inversiones
La Generalitat y Espais Econòmics Empresarials (EEE) están realizando una inversión de más de 600 millones de euros para consolidar Parc Sagunt como referente industrial y logístico del arco mediterráneo. La futura planta de baterías generará 3.000 puestos de trabajo directos y otros 30.000 indirectos, consolidando así la zona como un polo de innovación, empleo y formación.
Polo de inversión y formación
Uno de los pilares fundamentales del área logística de Sagunt es la plataforma intermodal a la que se destinan unos 85 millones de euros. Para la adquisición de los terrenos que forman el área logística se han destinado 125 millones de euros a los que se suman más de 74 millones para obras no ordinarias, imprescindibles por la complejidad y envergadura de la actuación.
En paralelo, se están destinando más de 107 millones de euros a las obras ordinarias de urbanización y a la construcción de parcelas industriales, garantizando que el espacio esté plenamente preparado para la implantación de nuevos proyectos empresariales.
Parc Sagunt cuenta con un elemento diferencial como es el Battery Campus que tiene como objetivo formar talento especializado y reforzar el ecosistema industrial asociado a las nuevas tecnologías de movilidad. Para este proyecto, la Generalitat está invirtiendo más de 34,8 millones de euros.
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