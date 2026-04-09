Hacienda devolverá una media de 748 euros a 1,8 millones de contribuyentes valencianos del IRPF

La Agencia Tributaria prevé ingresar 2.431 millones de euros en la Campaña de Renta 2025 entre los contribuyentes de la Comunitat Valenciana, lo que supone un 7,2 % más que el ejercicio anterior, mientras que el importe a devolver a los contribuyentes será un 0,7% inferior, con 1.390 millones. La Agencia Tribiutaria prevé tramitar 2.866.013 declaraciones en la Comunitat Valenciana, de las que algo más de 2,5 millones son individuales y el resto, comjuntas.

Casi la mitad de las declaraciones del IRPF saldrán a devolver (en concreto 1.858.013), frente a las positivas (que tendrán que pagar al Fisco, y suman 766.136). El resto, 241.864 son negativas y otras (que han practicado retenciones). Los que tienen que pagar a Hacienda crecen un 4 %, lo que tiene que ver sobre todo con el incremento de las ganancias patrimoniales sobre todo, donde tiene un gran peso las derivadas de las ganancias de ventas de inmuebles.

Este miércoles, 8 de abril, se ha abierto el plazo para confirmar o modificar y presentar por internet la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 2025 (IRPF), una campaña que se extenderá hasta el 30 de junio de 2026. Según Hacienda, en 48 horas se abonarán, como es habitual, las primeras devoluciones de una Campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones en toda España, un aumento del 2,1% respecto al ejercicio anterior, debido al impulso en la creación de empleo registrada en 2025, según ha explicado la directora general de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández.

Previsiones de la campaña de la Renta 2025 en la Comunitat Valenciana / Levante-EMV

El plazo de presentación finalizará el 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 25 de junio.

Comienza la campaña de la declaración de la Renta de 2025. / Eduardo Parra - Europa Press

Declaración del Patrimonio

En la declaración del Impuesto del Patrimonio se producirán cambios sustanciales respecto a anteriores etapas. El número de declaraciones se reducirá a 18.041 contribuyentes en la Comunitat Valenciana, lo que supone una caída del 39,3% respecto a la campaña de 2024. Pese a todo, la Agencia Tributaria prevé unos ingresos de 250 millones de euros en este tributo, frente a los 226 del año anterior, es decir un 10,4 % más.

En la Comunitat Valenciana, el impuesto sobre el patrimonio 2025 (a declarar en 2026) aumenta el mínimo exento a 1.000.000 euros. Esta medida, vigente desde el 31 de diciembre de 2025, duplica la exención anterior. Anteriormente eran 500.000 o 700.000 euros, según la normativa aplicada en años previos.

Novedades

En la Comunitat Valenciana, el Consell ha aprobado ampliar las deducciones en el tramo autonómico del impuesto de la renta por gastos sanitarios y la práctica de actividades deportivas y saludables a las rentas individuales de hasta 60.000 euros y a rentas conjuntas de hasta 78.000 euros. El decreto aprobado amplía estas deducciones desde los 32.000 euros en las rentas individuales y los 48.000 en las conjuntas, una medida con la que se podrá incrementar hasta un millón el número de beneficiarios.

Las deducciones contemplan gastos relacionados con la salud bucodental, mental y visual, tratamientos vinculados a enfermedades crónicas de alta complejidad, enfermedades raras, daño cerebral adquirido o alzhéimer, incluyen gastos derivados de la adquisición de gafas, lentes de contacto y productos asociados y, en el ámbito deportivo, se mantienen y amplían las deducciones por gastos en gimnasios. Las deducciones tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025, por lo que será efectiva en esta campaña de la renta.

Noticias relacionadas

A nivel general, entre las novedades está una deducción para las rentas del trabajo inferiores a 18.276 euros y un tipo más alto para las rentas del ahorro superiores a 300.000 euros. La presentación de la declaración del IRPF es obligatoria para todos los contribuyentes con rentas del trabajo superiores a 22.000 euros si proceden de un único pagador o de 15.876 euros si proceden de dos o más pagadores.