El mercado de vehículos de ocasión en la Comunitat Valenciana cae un 16 % en el primer trimestre del año

El mercado de vehículos de ocasión en la Comunitat Valenciana ha registrado durante el primer trimestre del año una caída cercana al 16 % respecto al mismo periodo del año anterior. En concreto, las ventas de turismos y todoterrenos de segunda mano alcanzaron las 57.885 unidades, lo que supone un descenso del 15,8 % respecto a enero-marzo de 2025. En el conjunto nacional, la Comunitat Valenciana registra la segunda mayor caída de ventas, solo por detrás de Ceuta (-17,5 %).

En el mes de marzo, las operaciones también retrocedieron un 11,9 %, con un total de 19.955 unidades vendidas, en contraste con la evolución del conjunto del mercado nacional, según datos de las patronales del sector Ganvam y Faconauto.

Cabe recordar que en el conjunto de 2025, año posdana, en la Comunitat Valenciana se vendieron 262.388 turismos de ocasión, lo que supone un aumento del 1,7 % respecto a 2024.

En el conjunto nacional, los modelos electrificados van ganando terreno en el mercado de segunda mano. En concreto, las ventas de turismos eléctricos de ocasión crecieron un 48,8 % al cierre del primer trimestre, con un total de 8.886 unidades. Por su parte, las de híbridos enchufables subieron un 51,3 %, hasta alcanzar las 13.710 unidades. De esta forma, los modelos con enchufe representan ya el 4,2 % del total, frente al 2,9 % de hace un año.

Las ventas de turismos eléctricos de ocasión crecieron un 48,8 % al cierre del primer trimestre, con un total de 8.886 unidades, en toda España

En este contexto, las ventas de modelos con motores de combustión tradicional marcan signo negativo. Los vehículos usados diésel, si bien concentran el 47,8 % de las operaciones, registraron una caída cercana al 6 %, mientras que los de gasolina descendieron un 1,3 %, situándose en el 35,8 % del total hasta marzo.

En conjunto, las ventas de turismos y todoterrenos de ocasión registraron un total de 538.343 unidades (+0,7 %). En marzo, impulsadas sobre todo por las operaciones de las empresas alquiladoras, que se aprovisionaron de flota para hacer frente a la campaña turística de Semana Santa, las ventas de usados crecieron un 5,5 %, hasta alcanzar las 196.841 unidades. Esto explica que los modelos de menos de un año fueran los que más crecieran en marzo, con una subida del 33,3 %, según Faconauto.

Según los últimos datos, el crecimiento del mercado de ocasión sigue apoyándose en los modelos con menos antigüedad: los turismos de hasta cinco años crecieron un 10,4 % en el primer trimestre, con 147.452 unidades, y representan ya más del 27 % del total. Por el contrario, los modelos más antiguos retroceden. Los vehículos de más de 15 años —que todavía concentran cuatro de cada diez operaciones— acumulan una caída del 1,7 % en lo que va de ejercicio.

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Para las patronales del sector, el comportamiento del mercado indica que, "si se cumpliera el mandato de la Ley de Movilidad Sostenible, incentivando la retirada de la circulación de los vehículos más viejos y contaminantes y apoyando el cambio hacia modelos de hasta cinco años, no solo se contribuiría a acelerar la consecución de los objetivos de reducción de emisiones, sino también a reducir la antigüedad media del parque, con el importante beneficio que supone para la seguridad vial".