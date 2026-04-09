El precio medio del alquiler de una habitación en un piso compartido en València se sitúa en 385 euros al mes
El portal inmobiliario Idealista revela que la oferta ha experimentado un aumento anual del 68 % debido a las regulaciones del mercado
El precio de las habitaciones de alquiler anunciadas en la ciudad de València se situó en 385 euros al mes durante el primer trimestre, una cifra algo menor que la del año pasado, según datos publicados este jueves por el portal inmobiliario Idealista.
En concreto, los 385 euros que señala el portal representan una reducción del 4 % respecto al precio que se pagaba en el mismo periodo del año anterior. Esta cifra contrasta con el incremento del 2 % en el conjunto nacional, cuyo precio medio del alquiler de la habituación en piso compartido se situó en 430 euros al mes.
Además, según Idealista, la oferta de habitaciones en viviendas de alquiler en València ha experimentado un aumento del 68 % anual. "Muchos propietarios de viviendas de alquiler, ante las sucesivas regulaciones de ese mercado, han destinado esas viviendas al sector del alquiler por habitaciones, de ahí el incremento de la oferta en un año", explican desde el portal inmobiliario.
"Igualmente la demanda de piso compartido también se mantiene a buen ritmo ya que los interesados por cada habitación han aumentado un 11 % en el mismo periodo", añaden.
Conjunto nacional
En lo referente a la oferta, 44 capitales han visto crecer el número de habitaciones disponibles durante el último año. Destacan especialmente Segovia (86%), Ourense (76%), Zamora (72%), València (68%) y Las Palmas de Gran Canaria (67%). Entre los grandes mercados la oferta ha subido también en Alicante (43%), San Sebastián (39%), Palma (30%), Madrid (28%), Sevilla (23%), Málaga (20%), Bilbao (15%) y Barcelona 3%). Las mayores caídas se han dado en Ceuta (-59%), Pamplona (-31%), Castellón (-24%) y Zaragoza (-5%).
Según los anuncios de Idealista, Barcelona sigue siendo la ciudad con los alquileres de habitaciones más elevados, con una media de 600 euros al mes. A continuación, se sitúan Madrid (587 euros), Palma (500 euros), San Sebastián (470 euros), Málaga (437 euros) y Bilbao (425 euros). Con 400 euros o más se encuentran las ciudades de Vitoria (420 euros), Girona (420 euros), Santa Cruz de Tenerife (420 euros), Las Palmas de Gran Canaria (420 euros) y Pamplona (410 euros). En el extremo opuesto se encuentra Jaén, con 245 euros, seguida por Badajoz y Ciudad Real (250 euros en ambos casos).
La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22 % del total), València (13 %), Barcelona (12%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 12 % del total del parque disponible.
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