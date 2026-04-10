El aeropuerto de València estrena conexión con Helsinki

El aeropuerto de València estrena desde mañana sábado, 11 de abril, nueva conexión con la capital de Finlandia. En poco más de cuatro horas y con hasta cuatro vuelos semanales la capital valenciana conectará con Helsinki y completa así la conexión directa con el resto de capitales nórdicas: Oslo, Estocolmo, Reikiavik y Copenhague.

La compañía Finnair ha decidido iniciar operaciones desde València con el arranque de la temporada primaveral y la mantendrá durante todo el invierno. Las frecuencias que la compañía aérea ofrecerá entre ambas ciudades también aumentan. Al comienzo de las operaciones habrá dos vuelos semanales de Finnair conectando Valencia y Helsinki, que aumentarán a cuatro durante las épocas de mayor demanda en verano y se mantendrán en esta cifra durante toda la temporada de invierno.

Amplia oferta turística

El vuelo inaugural de la compañía entre ambas capitales partirá el sábado a las 10:30 horas desde el aeropuerto de València y con él Finnair confía en abrir una oferta turística recíproca entre Finlandia y la Comunitat Valenciana que mantenga un flujo constante de pasajeros tanto con destino Helsinki como a la inversa. Ambos destinos ofrecen infinidad de alternativas turísticas. La Comunitat Valenciana destaca como destino turístico favorito de la costa mediterránea con historia, patrimonio, cultura, gastronomía y una variada ofertas de turismo tanto de costa como de interior. Por su parte, Helsinki se convierte en la puerta de entrada a Finlandia uno de los países con mayor calidad de vida del continente y que también ofrece una interesante oferta turística con la naturaleza, sus costumbres y la gastronomía nórdica como eje central.

Nuevas conexiones desde València

El inicio de la temporada coincide también con el anuncio de nuevas conexiones y rutas. El Aeropuerto de València sigue creciendo en su oferta de destinos y al igual que con el norte de Europa, suma nuevos destinos nacionales e internacionales. València tendrá conexión directa con Santander y también con Melilla. Se refuerzan las conexiones con Londres, Roma (como hub internacional), París, Varsovia y estrena ruta con Rabat.