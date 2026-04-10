Los efectos de la guerra en la economía valenciana: 20.000 empresas afectadas y menor crecimiento en 2026

Cámara Valencia pone una cifra a las empresas valencianas afectadas por la guerra de Irán: 20.000. Un informe elaborado por el organismo señala una "especial incidencia" en sectores intensivos en energía como la industria, el transporte o la agricultura, con más de 20.000 empresas valencianas afectadas por la reducción de márgenes".

Además, Cámara Valencia prevé una desaceleración del crecimiento de la economía valenciana en 2026, como consecuencia del conflicto bélico en Oriente Medio. La institución presidida por José Vicente Morata ha hecho público este viernes un estudio en el que estima que, "tras un cierre sólido en 2025, con un crecimiento del 3,2 %, las previsiones podrían revisarse a la baja hasta situarse entre el 2 y el 2,5 %, dependiendo de la evolución del conflicto".

"Aunque las consecuencias de la guerra en Irán van a dejarse notar en la economía valenciana en función de la duración y la intensidad del conflicto, su alcance geográfico y los daños estructurales de las infraestructuras energéticas en Irán y otros países del Golfo, afectarán al ritmo de crecimiento previsto", señalan desde Cámara València.

El estudio describe un escenario de "elevada incertidumbre" marcada por el encarecimiento de la energía y la volatilidad de los mercados.

En el plano internacional, recuerda que el cierre del estrecho de Ormuz y la escalada bélica han provocado un fuerte incremento de los precios del petróleo, que llegó a subir un 72 %, y del gas, con aumentos del 62 %.

"Aunque se han registrado correcciones puntuales tras anuncios de alto el fuego, la volatilidad sigue siendo elevada. Este encarecimiento ya se está trasladando a productos derivados del petróleo y a los costes logísticos, aunque el impacto en los fletes marítimos está siendo más moderado que en crisis anteriores", recoge el estudio.

Inflación al 4 %

Desde Cámara Valencia señalan que "el principal canal de impacto será el aumento de los costes energéticos, que presionará la inflación al alza, pudiendo situarse temporalmente en torno al 4 %. Esto podría derivar en políticas monetarias más restrictivas, encarecimiento de la financiación y pérdida de poder adquisitivo, afectando tanto al consumo como a la inversión".

A pesar de este contexto, el informe identifica algunos factores que "amortiguan" el impacto. Entre ellos, la menor dependencia energética "gracias al avance de las renovables, la diversificación de las importaciones energéticas y el posible aumento del turismo hacia España como destino percibido como más seguro".

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En términos de crecimiento, según el estudio, "los principales motores de la economía valenciana en 2026 serán el turismo, la construcción y determinadas actividades vinculadas a la tecnología y la defensa, junto con una demanda interna sostenida, aunque más débil".