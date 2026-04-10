Consecuencias de la guerra
España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque produce el 80% del queroseno que consume
Los aeródromos europeos alertan de escasez de combustible en tres semanas si sigue cerrado Ormuz
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, y el consejero delegado de Volotea, Carlos Muñoz, coinciden en que España no tiene problemas de suministro de queroseno, ya que alrededor del 80% del consumo se produce en el propio país. “No creemos que haya problemas en el corto plazo”, ha reiterado Gándara este viernes en un encuentro organizado por el grupo hotelero Hotusa.
Las declaraciones de los dos directivos se sitúan en línea con las de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que aseguró el jueves, tras una reunión con el sector gasista y petrolero, en la que estuvieron presentes la patronal de las refinerías (AICE) y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), entre otros, que "existen todavía reservas y las refinerías están maximizando su producción de "jets", es decir, de queroseno y también de gasóleo".
Aagesen presumió entonces de que la situación de España era "muy favorable" en comparación con otros países que sí importan la mayoría del combustible para la aviación que consumen, como puede ser el caso de Reino Unido. En este sentido, la asociación ACI Europe, que representa a los aeropuertos de la Unión Europea, ha advertido este viernes que si el tránsito por el estrecho de Ormuz no se reanuda de forma "significativa y estable en las próximas tres semanas, la escasez sistémica de combustible para aviones se convertirá en una realidad", según una información del Financial Times.
En una carta, dirigida a los comisarios europeos de Energía y Transporte, Dan Jørgensen y Apóstolos Tzitzikóstas, la asociación europea ha pedido a Bruselas medidas urgentes para evitar un impacto "severo" en la conectividad aérea. Desde España también el gestor aeroportuario Aena ha trasladado que no hay riesgo de escasez. Lo hixo en un mensaje en sus redes sociales en el que indicó que "según la información facilitada por las empresas de almacenamiento de combustible, nada hace indicar que en los aeropuertos españoles haya un problema de suministro en estos momentos".
España consumió el año pasado 7,7 millones de toneladas de queroseno, de las cuales el 80% se produjo en el país, según datos de Cores. "La flexibilidad y competitivisdad del sistema de refino nos otorga una gran seguridad de suministro", defienden fuentes de la Asociación de la Industria del Combustible de España (AICE).
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