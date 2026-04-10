Los viticultores valencianos reclaman ayudas públicas como en Francia para destilación y arranque de viñedos

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió Llauradora valoran de manera positiva que la Generalitat haya atendido su demanda de aprobar la ayuda a la cosecha en verde de los viñedos de la Comunitat Valenciana -publicada hoy en el DOGV- pero, a la vista de la grave crisis de rentabilidad que sufren los viticultores, la asociación pide al Gobierno español la aplicación de más medidas de apoyo como sí ha empezado ya a tomar Francia, donde la UE destinará 40 millones de euros para apoyar la destilación de crisis de vinos tintos y rosados.

El responsable de la sectorial del vino de AVA-Asaja, Jacinto Murciano, afirma que “la cosecha en verde era una reivindicación del sector vitivinícola para tratar de recobrar el equilibrio de la oferta y demanda y, de este modo, mejorar los precios en origen que, en muchos casos, están tan hundidos que no cubren los crecientes costes de producción”.

Conselleria de Agricultura

Si bien AVA-Asaja manifiesta su “satisfacción” por la medida emprendida por la Conselleria de Agricultura, también lamenta que “la cuantía de la ayuda podrá verse penalizada” por dos motivos. En primer lugar, la organización agraria critica que los importes ya no se calcularán por toda la explotación como ocurría hasta ahora, sino por las parcelas concretas para las que se pide la ayuda. Por otra parte, la compensación por la pérdida de ingresos tendrá en cuenta el rendimiento medio de los tres últimos años, que “será mucho menor a la estimación de cosecha de esta campaña ya que en 2023 y 2024 hubo importantes mermas de producción a causa de la sequía y la dana”. Por ello, AVA-Asaja propone corregir ambos aspectos para próximas convocatorias de ayudas a la cosecha en verde.

En parecidos términos, la Unió Llauradora, tras la publicación en el DOUE de una ayuda de un importe total de 40 millones de euros al sector vitivinícola francés, critica que en España ni siquiera se identifiquen las medidas que poner sobre la mesa, en un desinterés claro por afrontar la crisis de un sector que es estratégico.

Viñedo en la comarca de Utiel-Requena, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

La Unió se hace eco de la publicación en DOUE en su pasada edición del 31 de marzo de 2026 el Reglamento Delegado (UE) 2026/744 de la Comisión Europea de 31 de marzo de 2026 por el que se establece una medida excepcional de destilación de crisis de carácter temporal para hacer frente a las perturbaciones del mercado en el sector vitivinícola de Francia en la campaña de comercialización 2025/2026.

Ayudas financieras

El Reglamento certifica que se pondrá a disposición de Francia una ayuda financiera de la Unión Europea por un importe total de 40 millones EUR, para apoyar la medida excepcional de destilación de crisis de carácter temporal.

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La organización resalta que esta cifra supone el 8,88 % del total de la reserva de crisis de la que dispone la Comisión (450 M/€). Al mismo tiempo, las tareas previas al dispositivo de arranque de 2026 (130 M/€ de ayudas estatales) prevén el arranque definitivo de casi 28.000 has. de viñedo, con ayudas medias de en torno a 4.000 €/ha. todo ello antes del próximo 31 de diciembre. Este esfuerzo económico se añade al ya llevado a cabo en 2025 que, con un presupuesto de 120 millones de euros, contribuyó a compensar el arranque de 27.461 hectáreas de viñedo.