Posible pérdida de Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 151.000 empleos en el aire

El informe de la Cámara de Comercio de València destaca que el aumento de los costes energéticos y derivados del petróleo (materias plásticas y fertilizantes, entre otros) afectan especialmente al sector agrario, la industria intensiva en energía y empresas del transporte. Más allá de las 20.000 empresas valencianas que van a ver recortado su margen de explotación ante la subida repentina de los costes energéticos, en juego está también el futuro de 151.000 puestos de trabajo, que son los empleados de las empresas del sector de la química, metalurgia, cerámica, vídrio, cemento, alimentación, plástico y transporte.

"Al igual que ya ocurriera en 2022 su traslado a precios dependerá de en qué medida pueden aguantar márgenes mas estrechos y la duración de la crisis energética actual", advierte la institución cameral que preside José Vicente Morata.

Principales clientes

Los principales países clientes en esa zona para las empresas de la Comunitat Valenciana con comercio exterior en Oriente Medio son Arabia Saudí (309 millones de euros exportados en 2025 y el que registra un mayor retroceso) y Emiratos Árabes Unidos (240 millones € exportados en 2025). Es decir, las ventas al exterior a los dos principales mercados de Oriente Medio superan los 540 millones de euros.

Empresas con gran consumo de energía en la Comunitat Valenciana. / LEVANTE-EMV

Los principales productos exportados son los del sector del hábitat (productos cerámicos, fritas y esmaltes y muebles), pero también son los que en mayor medida han visto incrementar la competencia vía precio de productos asiáticos. Las dificultades para exportar a estos mercados repercutirán negativamente en aquellas empresas en las que estos mercados tengan un mayor peso en sus ventas en el exterior. Por el contrario, los productos agroalimentarios transformados son los que muestran una mejor evolución de las ventas en dichos mercados.

Nuevo escenario

Según la Cámara, "se asistirá a una nueva reordenación del comercio internacional, acortando las cadenas de producción global y una intensificación de la tendencia a la regionalización del comercio exterior. Los costes logísticos y la incertidumbre vuelven a marcar los mercados clientes y proveedores".

Sea como fuere, destaca algunos aspectos positivos, como la menor dependencia energética del petróleo gracias al aumento de la producción de energía renovable en la producción total (mayor peso en el mix energético) en los últimos años, "evitará una mayor incidencia del fuerte aumento de los precios internacionales en la factura eléctrica del consumidor final y la diversificación de las importaciones energéticas españolas en los 4 últimos años, reduce posibles problemas de suministro a corto plazo".

Además, España, y la Comunitat Valenciana van a ver aumentada su percepción como destino seguro para el turismo, lo que compensaría la caída de la demanda interna por el aumento de precios. Sin embargo, el corte de suministro de petróleo y gas por el cierre del Estrecho de Ormuz del 20% del total mundial, está generando problemas en empresas altamente dependientes del combustible, como son las de transporte aéreo, lo que podría reestructurar su actividad a la baja e incidir negativamente en los viajes turísticos internacionales.

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Por otro lado, la apreciación del dólar con respecto al dólar desde finales de enero de 2026 (un 3,7%) beneficiará las exportaciones valencianas hacia mercados nominados en esa moneda.