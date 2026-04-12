El Aeropuerto de València refuerza su papel como hub internacional con las escalas a Asia desde Helsinki

La apertura por fin de la ruta València Helsinki este sábado no solo conecta por primera vez en la historia la capital valenciana con todas las capitales nórdicas sino que abre un nuevo abanico de posibilidades para viajar a Asia a través del polo norte.

Y es que Finnair lleva años trabajando para convertir Helsinki en un potente nexo de conexiones interconentales que aprovecha la circunferencia de la Tierra para lograr conexiones más rápidas y eficientes. Viajar al norte 2.400 kilómetros, casi al círculo polar ártico, para llegar desde ahí a Japón, China, Corea del sur o Tailandia. Puede parecer una contradicción pero el cierre del espacio aéreo de Dubai o Qatar durante estas semanas por la campaña militar en Irán y el bloqueo o suspensión de los vuelos que utilizaban los grandes aeropuertos de Oriente Próximo como escala ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con nuevos hubs dentro del territorio europeo.

Si bien Madrid Alfonso Suárez se ha convertido en el hub de referencia para viajar desde Asia o Europa a América del Sur, el viejo continente contaba con los aeropuertos de París, Londres y Frankfurt como principales plataformas desde las que viajar hacia Asia. Con la conexión directa entre Valencia y Helsinki, la capital finesa se postula como una alternativa al resto.

Desde la compañía, su director regional para el Sur de Europa, Geoffrey Carrage, destaca que uno de los objetivos de la conexión con la Comunitat Valenciana es precisamente la creación de una nueva ruta permanente entre ambas ciudades para aprovechar la oferta de destinos internacionales de ambos aeropuertos.

La oferta de conexiones es muy amplia. Helsinki ofrece rutas con muchas frecuencias semanales a Japón, Corea del Sur y Tailandia, precisamente algunos de los destinos donde muchos españoles se quedaron varados tras el cierre de los aeropuertos de Oriente Próximo. También tiene oferta de vuelos hacia EE. UU. y Canadá.

Por su parte, València completa esta sinergia internacional con sus conexiones nacionales a destinos como Canarias, el norte de España pero especialmente con sus nuevas rutas internacionales como la de Rabat, ya en funcionamiento, o las anunciadas conexión con Tel-Aviv, en Israel, prevista para dentro de unos meses.

Con la entrada en funcionamiento de la nueva conexión aérea permanente entre València y la capital finesa, la capital valenciana se suma a las ciudades españolas que, como Madrid, Málaga, Barcelona o Palma de Mallorca ya disponían de estas escalas internacionales disponibles a través de Helsinki.