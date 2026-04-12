ART Technologies: lo que el ojo no puede ver en la industria alimentaria

El instituto tecnológico de la industria alimentaria Ainia y Redit Ventures, vehículo de inversión especializado promovido por los once institutos tecnológicos de Redit (Red de Institutos Tecnológicos de Valencia), han puesto en marcha la nueva compañía de base tecnológica ART Technologies (Ar Testing Technologies). La citada mercantil industrializará y comercializará soluciones de inspección industrial por visión hiperespectral, ofreciendo un control de calidad avanzado en procesos de producción a gran escala.

Diseñada para detectar lo que el ojo humano no puede ver, la solución de ART Technologies permite detectar cuerpos extraños en productos agroalimentarios a granel, garantizando la seguridad, eficiencia y trazabilidad de los controles de calidad en la industria alimentaria.

Impacto industrial

La directora general de Ainia, Cristina Del Campo, asegura que on ART Technologies es «una apuesta por trasladar al mercado tecnologías desarrolladas en Ainia con un alto potencial de impacto industrial. La visión hiperespectral -destaca- abre nuevas posibilidades para mejorar el control de calidad y la seguridad en la industria alimentaria, especialmente en procesos donde la inspección tradicional presenta limitaciones. La colaboración con Redit Ventures nos permite acelerar la llegada de esta tecnología al tejido empresarial mediante la creación de una empresa especializada que impulse su industrialización y adopción por parte del sector», añade esta directiva.

Gonzalo Belenguer, consejero de Redit Ventures, sostiene que «ART Technologies es un ejemplo más del gran impacto de la Red de Institutos Tecnológicos en la Comunidad Valenciana; contribuyendo a crear la nueva industria de base tecnológica a partir de la I+D más disruptiva de la Red pero, sobre todo, ofreciendo la posibilidad de coinversión, de manera sindicada a través del Club de Inversión, a las más de 6.000 empresas asociadas a los institutos tecnológicos. En definitiva -agrega- un nuevo hito que refuerza el objetivo de Redit Ventures de crear nuevas empresas en la Comunitat, con una gran capacidad de transformación y un alto potencial de crecimiento. Se trata de la novena compañía que contribuirá a la creación de empleo especializado en el territorio».

Soluciones tecnológicas

Ainia, miembro de Redit, ha destacado por sus más de 35 años de experiencia en I+D+i puesta a disposición de las empresas para impulsar su competitividad aportándoles las soluciones tecnológicas más innovadoras y sostenibles en agroalimentación, packaging, cosmética, farmacia y química.

Las instalaciones de este centro tecnológico valenciano y su equipo multidisciplinar, con «más de 300 profesionales, permite trabaja cada año con cerca de 1.800 empresas en 395 proyectos de innovación». Además, la dirigente del Ainia destaca el compromiso con la innovación empresarial, el cuidado del entorno y la sociedad, que orientan sus propuestas a generar soluciones de innovación alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Noticias relacionadas

Redit Ventures es propietaria de sus socios: Aidime, Aiju, Aimplas, Ainia, Aitex, IBV, Inecop, ITC.AICE, ITE, Itene e ITI.