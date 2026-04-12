La innovación ya no vive en la pantalla

Durante años nos acostumbramos a identificar la innovación con aquello que podíamos tocar cada día: una aplicación nueva, una plataforma distinta, una pantalla con alguna promesa de comodidad inmediata. Innovar parecía consistir en hacer clic más rápido, pedir antes, recibir antes, responder antes. Si algo no aparecía en el móvil, casi parecía que no formaba parte del progreso.

Pero quizá la tecnología más importante de este momento esté ocurriendo precisamente lejos de la pantalla.

Mientras seguimos atentos a la próxima novedad digital, una parte muy relevante de la innovación está trabajando en silencio sobre problemas mucho más estructurales: cómo aprovechar mejor la energía que producimos, cómo mover satélites de forma más limpia o cómo detectar enfermedades antes de que den la cara. Es una tecnología menos visible, menos inmediata, pero permitidme afirmar que es mucho más decisiva.

En energía, por ejemplo, existe una paradoja poco conocida: en determinados momentos producimos electricidad renovable que no podemos utilizar. No porque falte demanda, sino porque la red no siempre tiene capacidad para absorberla toda. Energía limpia que termina desperdiciándose (curtailment) simplemente porque el sistema no logra gestionarla mejor. Durante años, la única respuesta parecía ampliar infraestructuras, construir más red, esperar grandes inversiones y largos plazos.

Pero también aquí la innovación está abriendo otro camino. Splight ha desarrollado tecnología capaz de optimizar el uso de la red eléctrica actual y reducir ese desperdicio, gestionando con inteligencia la capacidad disponible. A veces innovar no significa levantar algo nuevo, sino conseguir que lo que ya existe funcione de forma mucho más eficiente.

Algo parecido sucede en el espacio. Durante mucho tiempo hablar de satélites parecía reservado a gobiernos y grandes conglomerados internacionales. Hoy pequeñas compañías tecnológicas están resolviendo desafíos muy concretos en un sector que será cada vez más estratégico. Arkadia Space, desde Castellón, desarrolla motores de propulsión para satélites utilizando peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), una solución más limpia frente a combustibles tradicionales, más barata y no es tóxica para manipularla como los combustibles actuales.

Quizá la red eléctrica o el espacio es muy lejano, pero la salud sí que la sentimos más cercana. Ahí, Sycai Medical trabaja con inteligencia artificial aplicada a imagen médica para detectar de forma precoz indicios de cáncer de páncreas a partir de ecografías abdominales realizadas incluso con otros fines clínicos. Encontrar algo que nadie estaba buscando en una prueba ya hecha. Anticiparse. Y en medicina, anticiparse muchas veces cambia por completo el pronóstico.

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Todas estas empresas son reales, y están en el mercado facturando. Pero a la vez están cambiando el mundo en retos más importantes e impactantes que lo que pueda ser la próxima APP en tu móvil. Ya no hablamos de tecnología de click, hablamos de frontier tech. Utilizar toda la infraestructura y tecnología que se ha desarrollado detrás de las pantallas para resolver retos mayores. En DraperB1 estamos respaldando fuertemente a estos nuevos empresarios que con conocimiento del sector y de las nuevas tecnologías, pretenden resolver grandes problemas. Cuantos más seamos, más impactamos. ¿Te animas y buscas tu reto?