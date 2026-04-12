El primer Kia EV2 ya está aquí: el eléctrico compacto que marcará el futuro en Kia Marcos Automoción

Kia continúa acelerando su apuesta por la electrificación y el nuevo EV2 se posiciona como uno de los modelos más esperados de la marca. Aunque su llegada a las instalaciones de Kia Marcos Automoción todavía no se ha dado, este modelo ya apunta a convertirse en una pieza clave dentro de la gama eléctrica por su equilibrio en tamaño, tecnología, autonomía y precio.

Este nuevo SUV urbano eléctrico destaca por su diseño moderno y funcional. Con 4,06 metros de longitud, ofrece una silueta compacta pero bien aprovechada, con voladizos cortos, ruedas en los extremos y una estética robusta que sigue la línea de modelos superiores como el EV3. A pesar de sus dimensiones, el interior sorprende por su amplitud y versatilidad, con posibilidad de configuración de cuatro o cinco plazas y un maletero que puede alcanzar hasta los 1.200 litros con los asientos abatidos.

Tecnología y sencillez en un mismo espacio

El habitáculo apuesta por la tecnología y la sencillez, con un sistema de triple pantalla que incluye instrumentación digital, climatización independiente y un completo sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Todo ello acompañado de una buena calidad de materiales y ajustes, pensados para el uso diario.

Por menos de 20.000 euros, el Kia EV2 ahora puede ser tuyo. / K. M. A.

En el apartado mecánico, el Kia EV2 contará con un motor eléctrico de 147 CV y dos opciones de batería. La versión de acceso ofrecerá 42,2 kWh con una autonomía en torno a los 317 kilómetros, mientras que la variante de mayor capacidad, con 61 kWh, podrá alcanzar hasta 453 kilómetros según ciclo WLTP. Además, permitirá cargas rápidas en corriente continua de hasta 118 kW y opciones en corriente alterna de hasta 22 kW.

Uno de los aspectos más destacados del EV2 es su elevado confort de marcha, especialmente en lo que respecta al silencio en el habitáculo. Kia ha puesto especial énfasis en el aislamiento acústico, trabajando desde las primeras fases de desarrollo en la reducción de ruidos de rodadura, viento y vibraciones. Gracias al uso de materiales absorbentes, cristales insonorizados y soluciones específicas en los bajos y pasos de rueda, el EV2 consigue una experiencia de conducción especialmente silenciosa, incluso a velocidades elevadas.

Uno de los aspectos más destacados del EV2 es su elevado confort de marcha. / K. M. A.

La alternativa perfecta para dar el salto a lo eléctrico

A esto se suma su fiabilidad en condiciones exigentes. En pruebas reales realizadas en Noruega -uno de los escenarios más duros para vehículos eléctricos- el EV2 ha demostrado un rendimiento notable. Sin ir más lejos, en temperaturas de hasta -21 °C, la versión con batería de 61 kWh logró superar los 300 kilómetros de autonomía real, manteniendo además tiempos de carga muy competitivos, con recargas del 10 al 80 % en apenas poco más de media hora -concretamente, 36 minutos-.

Fabricado en Europa y diseñado con la mente puesta en el conductor europeo, el nuevo Kia EV2 no solo será una opción accesible dentro de la movilidad eléctrica, sino también una de las más completas de su segmento. Con un precio estimado desde menos de 20.000 euros con ayudas, se perfila como una alternativa muy atractiva para quienes buscan dar el salto al coche eléctrico.

Dar el paso a lo eléctrico nunca antes había sido tan tentador. / K. M. A.

En Kia Marcos Automoción, este modelo llegará en el futuro para reforzar la oferta eléctrica de la marca, ofreciendo a los clientes una nueva forma de moverse -eficiente y silenciosa- adaptada a las necesidades reales del día a día.