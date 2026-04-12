Los ‘súper’ aceleran su transformación

Los supermercados cambian de piel. Aceleran su proceso de transformación digital, logística y física impulsados por la necesidad de adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, mejorar la eficiencia ante la presión competitiva y avanzar hacia la sostenibilidad. Quieren integrar el mundo físico y el digital como canales de venta distintos aunque con un criterio común: ofrecer una experiencia de compra más rápida, personalizada y barata. Sobre todo quieren mejorar las ventas de productos frescos.

En ese contexto se sitúan las llamadas ‘Tiendas 9’ de Mercadona, que representan un modelo de tienda enfocado en la eficiencia, sostenibilidad y la experiencia de compra ágil. Entre las principales novedades los productos frescos van a disponer de más espacio y se van a agrupar mejor los productos. El principal cambio tiene que ver con la unión de todas las áreas de preparación en un obrador central. En él se harán todos los procesos de corte, cocción y envasado. De esta manera, estarán en el mismo área: pescadería, panadería, comida lista para comer o envasado de jamón, por citar algunos ejemplos. Mercadona cifra el ahorro de consumo en energía en un 10%, mientras que en agua es de un 40%.

La cadena que preside Juan Roig cifra la inversión en 3.700 millones de euros y la ‘Tienda 9’ va a ir incorporándose paulatinamente en todos los lugares en los que la compañía está presente. Un lavado de cara para seguir siendo el supermercado preferido de los consumidores españoles.

El buque insginia de la distribución comercial en España ha introducido un cambio importante en su forma de vender pescado, un cambio que la propia compañía considera «necesario». Ahora, todo el pescado se ofrece en bandejas, ya limpio y listo para cocinar. Con este nuevo modelo, la cadena busca que el producto llegue más fresco a casa, mejorar la calidad y hacer que la compra sea más rápida y cómoda para los clientes.

Carritos inteligentes

El ‘súper’ del futuro, según los expertos, también pasa por los carritos inteligentes que saben lo que quieres comprar. Así lo han destacado recientemente expertos de Consum, Aecoc y Deloitte, que destacan el auge del comercio ‘online’ y la acelerada digitalización de servicios. Explican que la tienda física «debe evolucionar hacia espacios diseñados para ofrecer experiencias inmersivas, capaces de atraer a un consumidor cada vez más diverso y cambiante».

El sector del gran consumo avanza hacia un modelo cada vez más dinámico, marcado por el peso creciente de las marcas -incluidas las de distribución- y la innovación como eje competitivo, según los análisis presentados recientemente por la patronal Aecoc durante la feria Alimentaria.

La asociación ha presentado en la feria Alimentaria distintos estudios sobre el consumo de alimentación y bebidas, que en España está condicionado por la «crisis del poder adquisitivo» frente a productos que se han encarecido un 30% en cinco años, según su responsable de Retail, Pablo de la Rica. En ese contexto, «el mismo consumidor se ha polarizado con distintos comportamientos» en función del momento, según el analista.

La responsable de Desarrollo del Conocimiento de ese sector, Natalia Marcó, según informa Efe, ha destacado que el ‘retail’ ha ganado dinamismo a «una velocidad exponencial», con nuevos canales, fusiones entre ellos y otros actores, como redes sociales e inteligencia artificial. Ha asegurado que «las marcas importan», incluidas las de distribución, que «están ofreciendo productos a la altura de cualquier otra» y ya tiene un 59 % de cuota en España; mientras que los clientes se han transformado en sus «embajadores» y necesitan ser sorprendidos para mantener su fidelidad.

Marcó también ha mencionado otras tendencias como el paso «del producto a la solución», con el impulso de la conveniencia; y la tecnología para ganar eficiencia.

Nuevos productos

La revolución del producto fresco. Será el gran protagonista de 2026. «El supermercado que domina el fresco no compite por precio, sino por confianza y valor percibido», aseguran los expertos. En un contexto de clientes más exigentes y preocupados por la calidad, el fresco se convierte en el principal factor de fidelización de un establecimiento.

Una persona realiza la compra en un supermercado, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

Siete de cada diez consumidores, el 71 %, incorporan nuevos productos e innovan en su cesta de la compra, según el último barómetro de innovación ‘Shopperview’ de Aecoc. El estudio revela que más de la mitad de los consumidores mantiene una actitud «activa y positiva» hacia la innovación y que el 53 % busca productos nuevos en el mercado de forma habitual, mientras un 42 % prefiere mantenerse «fiel» a sus productos habituales.

Asimismo, destaca que el 72 % de los consumidores considera que las innovaciones que encuentran en el mercado son variaciones de productos «ya existentes», como nuevo sabores o texturas, y el 28 % cree que introduce cambios «realmente diferenciales». Entre las características que hacen que los consumidores perciban un producto como innovador destacan los envases más prácticos, además de las formulaciones más saludables, formatos adaptados a distintos tipos de hogar y envases de menor impacto ambiental.

Las empresas españolas de gran consumo han reducido un 32 % sus emisiones en cinco años y más del 90 % de las empresas sitúa la sostenibilidad en el centro de su estrategia, según un informe de Aecoc elaborado con la participación de 96 compañías.

Ocho de cada diez de ellas ha puesto en marcha medidas para reducir su huella de carbono, el 78 % dispone de planes de descarbonización y un 32 % desarrolla proyectos de compensación. Destacan los esfuerzos por lograr una economía circular, con el 92,4 % de las empresas que tienen planes para reducir residuos, el 94 % con medidas implantadas para su separación o recuperación y el 90 % apostando por el reciclaje y la energética.

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Seguridad alimentaria

La etiqueta del producto es un buen punto de contacto con el consumidor, que se fija en lo que quiere: el 94 % las lee y presta sobre todo atención a la fecha de caducidad (81 %), la lista de ingredientes (67 %) y la información nutricional (48 %). El 91 % de los consumidores entiende la diferencia entre fecha de caducidad y la de consumo preferente; el 69 % decide consumir el producto pasada la fecha de caducidad, aunque sea de forma ocasional; y el 55 % se fía más de su percepción que de lo que pone en el envase. Además, el 76 % de los consumidores se informa sobre temas de seguridad alimentaria y un porcentaje similar opina que la cadena alimentaria no es transparente. Respecto a las alertas o retiradas de productos, el 58 % recuerda noticias relacionadas en el último año, sobre todo por televisión, radio e internet, mientras que el 54 % confía en los controles.