El aeropuerto de Valencia supera el millón de pasajeros en marzo impulsado por el tráfico internacional

El aeropuerto de Valencia mantiene su senda de crecimiento y cerró el mes de marzo con un total de 1.007.297 pasajeros, lo que supone un incremento del 4,2 % respecto al mismo mes de 2025, según los datos difundidos este lunes por Aena.

El aumento vuelve a estar impulsado por el buen comportamiento del tráfico internacional, que continúa siendo mayoritario en la infraestructura valenciana. En concreto, este segmento registró 758.999 viajeros, lo que representa un crecimiento del 7,3 % en comparación con marzo del pasado año.

Menos tráfico nacional

Por el contrario, el tráfico nacional experimentó un retroceso, con 246.240 pasajeros, un 3,5 % menos que en el mismo periodo de 2025. Todos estos datos corresponden a vuelos comerciales.

Por mercados, Italia se mantiene como el principal origen y destino internacional, con un total de 200.179 pasajeros. A continuación se sitúan Alemania, con 80.431 viajeros; Reino Unido, con 76.688; Francia, con 72.682; y Países Bajos, con 63.524. Estos cinco países concentran buena parte del tráfico internacional del aeropuerto valenciano y reflejan la consolidación de sus conexiones europeas.

En cuanto a la operativa, el recinto aeroportuario gestionó durante marzo un total de 7.734 movimientos de aeronaves, lo que supone un ligero incremento del 0,3 % respecto al mismo mes del año anterior.

En el conjunto del primer trimestre, el Aeropuerto de Valencia alcanzó los 2.550.167 pasajeros, un 4,8 % más que en los tres primeros meses de 2025. Por su parte, el número de vuelos operados entre enero y marzo ascendió a 20.268, lo que representa un crecimiento del 0, 9% interanual.

Cifras en aumento

Estos datos confirman el auge del aeropuerto de Valencia, que ya cerró 2025 con su récord de 11.847.527 pasajeros. Fue un año con cifras históricas todos los meses y que supuso ganarle más de un millón de viajeros al 2024, lo que implicó un incremento del 9,6 %.

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Así, el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 de Aena prevé que para este 2026 por el aeropuerto de Valencia pasen 13,5 millones de personas, lo que lo sitúa en el octavo lugar de un ranking liderado por el Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 73,3 millones. Este cálculo comporta elevar en 1,5 millones el número de viajeros que el recinto ubicado en Manises transportó al cierre de 2025.