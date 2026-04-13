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Binter lanza una oferta para volar entre Valencia y Canarias desde 56 euros

Los billetes se pueden comprar desde el día 27 para viajar entre septiembre y marzo

Imagen de archivo de un avión de Binter.

Imagen de archivo de un avión de Binter. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

La aerolínea Binter ha lanza una oferta que permitirá adquirir, hasta el 27 de abril, billetes a precios reducidos para viajar entre Valencia y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 56 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, según ha comunicado este lunes la compañía.

Diez frecuencias semanales

Binter conecta así el aeropuerto de Valencia con Canarias 10 veces a la semana, los lunes, martes, miércoles, viernes y domingos a través del aeropuerto de Gran Canaria y los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos con Tenerife.

La aerolínea "mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago", aseguran desde Binter.

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"Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el 'stopover' de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional", concluyen fuentes de Binter.

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