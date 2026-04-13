Binter lanza una oferta para volar entre Valencia y Canarias desde 56 euros

La aerolínea Binter ha lanza una oferta que permitirá adquirir, hasta el 27 de abril, billetes a precios reducidos para viajar entre Valencia y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 56 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias, haciendo escala en Gran Canaria o Tenerife, según ha comunicado este lunes la compañía.

Diez frecuencias semanales

Binter conecta así el aeropuerto de Valencia con Canarias 10 veces a la semana, los lunes, martes, miércoles, viernes y domingos a través del aeropuerto de Gran Canaria y los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos con Tenerife.

La aerolínea "mantiene en esta ruta una de sus características diferenciales, que permite a sus pasajeros llegar por el mismo precio a cualquiera de las islas canarias al ofrecer gratis los vuelos en conexión, aprovechando los 220 trayectos interinsulares diarios que la aerolínea realiza en el Archipiélago", aseguran desde Binter.

Noticias relacionadas

"Asimismo, pone a disposición de sus clientes productos como Discover, el 'stopover' de Binter, para visitar dos islas en un mismo viaje por un coste extra mínimo sobre la tarifa normal, o AirPass Explorer, que brinda la oportunidad de realizar varios saltos entre islas, asociados a un billete de ida y vuelta internacional o nacional", concluyen fuentes de Binter.