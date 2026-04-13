Grifols anuncia la amortización anticipada de 500 millones de euros en bonos al 7,5% con vencimiento en 2030

La biofarmacéutica catalana Grifols ha anunciado este lunes que prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030. Esta operación permitiría reducir su deuda de mayor coste, en el marco de su estrategia para disminuir el coste por intereses en efectivo, y reforzar su estructura de capital, entre otros objetivos fijados por la empresa.

"La amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030 se producirá tras la previamente anunciada y exitosa sindicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027 de la compañía, que incluye un préstamo garantizado a largo plazo (Term Loan B), significativamente ampliado por un importe aproximado de 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por alrededor de 2.000 millones de dólares", ha añadido Grifols.

En un comunicado remitido a través de sus canales oficiales, la compañía ha indormado de que la sindicación contó con una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional. Tras el cierre de la refinanciación, previsto para el 14 de abril, Grifols no afrontará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028. En conjunto, estas iniciativas proactivas reforzarán el balance de la compañía al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, al tiempo que la compañía mantiene niveles sólidos de liquidez.

El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha destacado el anuncio de este lunes: “Este es un nuevo paso adelante en la ejecución de nuestra estrategia financiera. Al amortizar de forma anticipada nuestra deuda de mayor coste, reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance, al tiempo que mantenemos niveles sólidos de liquidez”.

El cierre de la nueva financiación, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, es un requisito para la amortización parcial de los bonos senior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para la refinanciación de los instrumentos de deuda de la compañía con vencimiento en 2028.