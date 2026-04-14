BBVA Allianz Seguros duplica su crecimiento en cinco años y alcanza 614 millones en primas

Coincidiendo con su quinto aniversario, la ‘joint venture’ entre BBVA y Allianz ha alcanzado un volumen de 613,9 millones de euros en primas en 2025, lo que supone un incremento del 16% respecto al año anterior y duplica su tamaño desde el inicio de operaciones en 2020. Asimismo, el resultado operativo alcanzó los 103,7 millones de euros, más del doble que en 2021, según ha informado la entidad financiera en un comunicado.

La compañía "mantiene una trayectoria positiva en todos sus indicadores clave". Desde 2020, las pólizas han crecido un 36%, hasta alcanzar las 1,6 millones en 2025. Eugenio Yurrita, CEO de BBVA Seguros y presidente de BBVA Allianz, destaca en la nota que “este proyecto es el resultado de la unión de dos compañías con una clara vocación innovadora y un fuerte compromiso con la excelencia en el servicio al cliente. La combinación de capacidades nos permite ofrecer una propuesta diferencial que pone al cliente en el centro y refuerza el valor de esta iniciativa conjunta”.

Evolución

“La evolución de BBVA Allianz confirma que nuestro modelo de bancaseguros es sólido, rentable y capaz de generar resultados sostenidos en el tiempo. Cinco años después de nuestra alianza, seguimos superando objetivos, ampliando la base de clientes y ofreciendo productos innovadores que responden a las necesidades del mercado”, afirma Maite Archaga, directora general de BBVA Allianz.

El segmento de hogar continúa siendo el principal motor, con 357 millones de euros en primas, mientras que autos alcanza los 101 millones y accidentes los 75 millones. Por su parte, los seguros dirigidos a pymes, con 61 millones, y el ramo de decesos, con 18, mantienen una evolución especialmente dinámica, consolidando la diversificación del negocio.

Avance

Este avance se apoya en una estrategia centrada en el desarrollo de producto, la innovación y el refuerzo de la red comercial, "lo que ha permitido a BBVA Allianz seguir ganando relevancia en segmentos estratégicos como empresas, autónomos y clientes particulares. De hecho, la plantilla de BBVA-Allianz se ha triplicado desde su creación en el año 2020", según la entidad.

Entre sus principales prioridades para los próximos años "se encuentra continuar impulsando la excelencia en la experiencia y el servicio al cliente, especialmente en seguros de hogar y autos, así como la incorporación de capacidades de inteligencia artificial para ofrecer soluciones más personalizadas.

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Contribución

Además, BBVA Allianz "refuerza su contribución a la sociedad a través de su actividad aseguradora. En el ámbito de hogar, la compañía gestiona un elevado volumen de siniestros y ha superado los 108 millones de euros en prestaciones pagadas, consolidándose como uno de los actores relevantes en el negocio de bancaseguros en España".