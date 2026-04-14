El coche eléctrico de ocasión acelera y roza el 30 % de crecimiento en la Comunitat Valenciana

El mercado del vehículo electrificado de ocasión vive un momento de dinamismo en la Comunitat Valenciana. Así lo reflejan los últimos datos de Ganvam (distribuidores oficiales e independientes) facilitados con motivo de la celebración de la 18ª Feria del Vehículo Selección Ocasión, que comienza este viernes 17 de abril y hasta el domingo en Feria Valencia.

En concreto, según señalan desde la organización del evento, las ventas de turismos y todoterrenos electrificados de ocasión —eléctricos puros e híbridos enchufables— acumulan una subida del 27,7 % en el primer trimestre, con un total de 2.414 unidades en la Comunitat Valenciana. Por tipo de propulsión, dicen, "los eléctricos puros son los que están sosteniendo este crecimiento, con un incremento del 46,4 % y un total de 1.072 unidades vendidas. Por su parte, los híbridos enchufables, aunque alcanzan un mayor volumen (1.342 unidades), registran un crecimiento más moderado del 16 %".

Este comportamiento está en línea con la tendencia nacional, donde el mercado de ocasión electrificado mantiene crecimientos a doble dígito. En España, las ventas de turismos eléctricos puros de segunda mano crecieron un 48,8 % en el primer trimestre, hasta las 8.886 unidades, mientras que los híbridos enchufables subieron un 51,3 %, alcanzando las 13.710 operaciones. De este modo, los modelos con enchufe representan ya el 4,2 % del mercado total de ocasión, frente al 2,9 % de hace un año.

Para la patronal del sector, estos datos ponen de manifiesto que "el vehículo de ocasión se está consolidando como una palanca clave para acelerar la electrificación del parque, al reducir la barrera del precio de acceso", dicen desde la feria. En este contexto, "citas como la Feria del Vehículo Selección Ocasión juegan un papel estratégico al acercar este tipo de vehículos al consumidor final en condiciones especialmente competitivas", señalan.

En línea con esta tendencia, la próxima edición del certamen de Feria Valencia contará con una destacada presencia de modelos electrificados de ocasión, reflejo del creciente interés del mercado.

Entre la oferta que han adelantado a la feria los propios expositores, destacan modelos 100 % eléctricos como el Kia EV3, Kia EV4 o el BYD Dolphin, que representan la nueva generación de movilidad cero emisiones en el mercado de segunda mano. A ellos se suman propuestas como el BYD Seal U DM-i o el BYD Seal 6 DM-i, con tecnología híbrida enchufable de altas prestaciones.

El segmento híbrido también tendrá un peso relevante, con modelos como el Toyota Yaris Cross, Toyota Aygo X Cross o el Lexus LBX, orientados a un uso urbano y eficiente, así como opciones más versátiles como el Toyota C-HR plug-in o el Lexus NX híbrido.

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Por su parte, los sistemas de electrificación ligera (MHEV) y tecnologías híbridas avanzadas estarán representados por vehículos como el Mazda CX-5 e-Skyactiv G, el Mitsubishi Grandis o el KGM Torres, "ampliando las alternativas para quienes buscan eficiencia sin renunciar a la autonomía de los motores convencionales", señalan desde la feria del automóvil.