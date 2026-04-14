La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València

El alza desorbitado de los precios de la vivienda en las grandes ciudades valencianas ha provocado en los últimos años que muchas personas hayan vuelto sus pasos hacia las poblaciones de las áreas metropolitanas en busca de un alojamiento más asequible. Esa dinámica ha tenido una primera consecuencia en que en estas localidades el coste de un piso se ha disparado y, a posteriori, ha causado un efecto rebote en municipios más alejados de las urbes de más tamaño y de las que las rodean, donde los precios empiezan a alcanzar niveles desbocados en solo tres años: hasta un 65 % en algunas zonas de Valencia o un 135 % en otras de Alicante. Los ciudadanos se alejan para encontrar viviendas más baratas y ese movimiento acaba por encarecerlas en las nuevas ubicaciones.

El director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, es concluyente al respecto: "La periferia ya no es el refugio que era. Hay municipios alejados de grandes urbes que han duplicado o triplicado su precio en tres años, lo que demuestra que la crisis de accesibilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano".

Poblaciones

Los datos del citado portal son elocuentes. En Alicante, en Villena, un piso de 90 metros cuadrados ha pasado de 68.130 euros en marzo de 2023 a 160.453 en marzo de 2026. Por tanto, un alza del 135,51 %. En Elda, el porcentaje se queda en el 107,21 %, mientras que el coste de una vivienda se eleva de 76.140 a 157.768 euros. En Valencia, el aumento más acusado se da en Puçol, con un 64,69 % (de 119.790 a 197.284 euros), seguida por Godella -(63,03 %) y un incremento de 172.620 a 281.415 euros- y Quart de Poblet -(60,87 %) y una subifa de 97.110 a 156.222 euros-. Entre las localidades valencianas (véase el cuadro adjunto) con incrementos del precio superiores a los dos dígitos figuran muchas que no están en el área metripolitana de la capital autonómica, como son los casos de Gandia, Ontinyent, Cullera, Benifaió, Sagunt, Utiel, Llíria, Alginet o Alzira.

Marzo 2023 (€/m2)

Marzo 2023 (€/90 m2)

Marzo 2026 (€/m2)

Marzo 2026 (€/90 m2)

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Villena

757

68.130

1.783

160.453

135,51 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Elda

846

76.140

1.753

157.768

107,21 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Alcoy - Alcoi

744

66.960

1.101

99.124

48,03 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Torrevieja

1.907

171.630

2.692

242.295

41,17 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Benidorm

2.612

235.051

3.664

329.747

40,29 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Novelda

684

61.560

933

84.009

36,47 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Calp

3.000

270.002

4.017

361.503

33,89 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

El Campello

2.272

204.525

2.956

266.019

30,07 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Jávea - Xàbia

2.540

228.600

3.279

295.147

29,11 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Petrer

891

80.190

1.147

103.213

28,71 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Santa Pola

2.193

197.370

2.815

253.371

28,37 %

Comunita Valenciana

ALICANTE

Ibi

848

76.278

1.071

96.420

26,41 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Sant Vicent del Raspeig

1.376

123.837

1.735

156.129

26,08 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Dénia

2.694

242.454

3.350

301.470

24,34 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Altea

2.883

259.471

3.557

320.097

23,37 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Finestrat

2.934

264.087

3.548

319.290

20,90 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Orihuela

2.657

239.130

3.045

274.078

14,61 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Benissa

3.494

314.460

3.949

355.423

13,03 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Crevillent

947

85.230

1.056

95.045

11,52 %

Comunitat Valenciana

ALICANTE

Elx

1.051

94.590

864

77.716

Comunitat Valenciana

ALICANTE

La Vila Joiosa

1.667

150.030

801

72.070

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Vinaròs

1.292

116.252

1.719

154.695

33,07 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Orpesa

1.470

132.300

1.944

174.948

32,24 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

La Vall d'Uixó

716

64.440

939

84.510

31,15 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Nules

860

77.374

1.087

97.854

26,47 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Onda

787

70.830

989

88.991

25,64 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Benicarló

1.188

106.920

1.467

132.074

23,53 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Burriana

921

82.890

1.127

101.423

22,36 %

Comunitat Valenciana

CASTELLN

Vila-real

927

83.430

1.092

98.285

17,81 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Benicàssim

2.358

212.200

2.674

240.659

13,41 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Almassora

978

88.020

1.095

98.524

11,93 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Peñíscola

1.905

171.438

2.123

191.040

11,43 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

Segorbe

723

65.070

789

70.986

9,09 %

Comunitat Valenciana

CASTELLÓ

L'Alcora

750

67.514

762

68.548

1,53 %

Comunitat Valenciana

VALENCIA

Puçol

1.331

119.790

2.192

197.284

64,69 %

Comunitat Valenciana

VALENCIA

Godella

1.918

172.620

3.127

281.415

63,03 %

Comunitat Valenciana

VALENCIA

Quart de Poblet

1.079

97.110

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