La crisis de la vivienda se extiende más allá del área metropolitana de València
El incremento de los precios de los pisos en tres años, que llega al 65 % en poblaciones de Valencia o al 135 % en otras de Alicante, amenaza con destruir el refugio en que se están convirtiendo muchas localidades alejadas del centro
El alza desorbitado de los precios de la vivienda en las grandes ciudades valencianas ha provocado en los últimos años que muchas personas hayan vuelto sus pasos hacia las poblaciones de las áreas metropolitanas en busca de un alojamiento más asequible. Esa dinámica ha tenido una primera consecuencia en que en estas localidades el coste de un piso se ha disparado y, a posteriori, ha causado un efecto rebote en municipios más alejados de las urbes de más tamaño y de las que las rodean, donde los precios empiezan a alcanzar niveles desbocados en solo tres años: hasta un 65 % en algunas zonas de Valencia o un 135 % en otras de Alicante. Los ciudadanos se alejan para encontrar viviendas más baratas y ese movimiento acaba por encarecerlas en las nuevas ubicaciones.
El director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, Ferran Font, es concluyente al respecto: "La periferia ya no es el refugio que era. Hay municipios alejados de grandes urbes que han duplicado o triplicado su precio en tres años, lo que demuestra que la crisis de accesibilidad ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente metropolitano".
Poblaciones
Los datos del citado portal son elocuentes. En Alicante, en Villena, un piso de 90 metros cuadrados ha pasado de 68.130 euros en marzo de 2023 a 160.453 en marzo de 2026. Por tanto, un alza del 135,51 %. En Elda, el porcentaje se queda en el 107,21 %, mientras que el coste de una vivienda se eleva de 76.140 a 157.768 euros. En Valencia, el aumento más acusado se da en Puçol, con un 64,69 % (de 119.790 a 197.284 euros), seguida por Godella -(63,03 %) y un incremento de 172.620 a 281.415 euros- y Quart de Poblet -(60,87 %) y una subifa de 97.110 a 156.222 euros-. Entre las localidades valencianas (véase el cuadro adjunto) con incrementos del precio superiores a los dos dígitos figuran muchas que no están en el área metripolitana de la capital autonómica, como son los casos de Gandia, Ontinyent, Cullera, Benifaió, Sagunt, Utiel, Llíria, Alginet o Alzira.
Marzo 2023 (€/m2)
Marzo 2023 (€/90 m2)
Marzo 2026 (€/m2)
Marzo 2026 (€/90 m2)
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Villena
757
68.130
1.783
160.453
135,51 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Elda
846
76.140
1.753
157.768
107,21 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Alcoy - Alcoi
744
66.960
1.101
99.124
48,03 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Torrevieja
1.907
171.630
2.692
242.295
41,17 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Benidorm
2.612
235.051
3.664
329.747
40,29 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Novelda
684
61.560
933
84.009
36,47 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Calp
3.000
270.002
4.017
361.503
33,89 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
El Campello
2.272
204.525
2.956
266.019
30,07 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Jávea - Xàbia
2.540
228.600
3.279
295.147
29,11 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Petrer
891
80.190
1.147
103.213
28,71 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Santa Pola
2.193
197.370
2.815
253.371
28,37 %
Comunita Valenciana
ALICANTE
Ibi
848
76.278
1.071
96.420
26,41 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Sant Vicent del Raspeig
1.376
123.837
1.735
156.129
26,08 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Dénia
2.694
242.454
3.350
301.470
24,34 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Altea
2.883
259.471
3.557
320.097
23,37 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Finestrat
2.934
264.087
3.548
319.290
20,90 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Orihuela
2.657
239.130
3.045
274.078
14,61 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Benissa
3.494
314.460
3.949
355.423
13,03 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Crevillent
947
85.230
1.056
95.045
11,52 %
Comunitat Valenciana
ALICANTE
Elx
1.051
94.590
864
77.716
Comunitat Valenciana
ALICANTE
La Vila Joiosa
1.667
150.030
801
72.070
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Vinaròs
1.292
116.252
1.719
154.695
33,07 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Orpesa
1.470
132.300
1.944
174.948
32,24 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
La Vall d'Uixó
716
64.440
939
84.510
31,15 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Nules
860
77.374
1.087
97.854
26,47 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Onda
787
70.830
989
88.991
25,64 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Benicarló
1.188
106.920
1.467
132.074
23,53 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Burriana
921
82.890
1.127
101.423
22,36 %
Comunitat Valenciana
CASTELLN
Vila-real
927
83.430
1.092
98.285
17,81 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Benicàssim
2.358
212.200
2.674
240.659
13,41 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Almassora
978
88.020
1.095
98.524
11,93 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Peñíscola
1.905
171.438
2.123
191.040
11,43 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
Segorbe
723
65.070
789
70.986
9,09 %
Comunitat Valenciana
CASTELLÓ
L'Alcora
750
67.514
762
68.548
1,53 %
Comunitat Valenciana
VALENCIA
Puçol
1.331
119.790
2.192
197.284
64,69 %
Comunitat Valenciana
VALENCIA
Godella
1.918
172.620
3.127
281.415
63,03 %
Comunitat Valenciana
VALENCIA
Quart de Poblet
1.079
97.110
1.736
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