Ford Almussafes: dos años a la espera del modelo que les salve y sin fecha para el anuncio

La incertidumbre sigue marcando el futuro de Ford Almussafes. A punto de cumplirse dos años desde que la compañía anunciara la llegada de un nuevo modelo multienergía, la planta continúa sin noticias concretas sobre un proyecto que debe garantizar su carga de trabajo y poner fin al ERTE Red que afecta a miles de empleados.

La plantilla de Ford en Almussafes al completo vuelve este martes a su actividad tras las vacaciones de Semana Santa y Pascua. Lo hace en un momento de dudas sobre su futuro, vinculado al modelo multienergía que la compañía estadounidense debe asignar a la planta valenciana, pero del que, de momento, no se tiene concreción alguna.

El anuncio de este nuevo modelo -con el que se suspendería el ERTE Red que afecta a los empleados de Ford Almussafes- vendría de la mano de la visita del presidente de la firma del óvalo en Europa, Jim Baumbick. Esta visita estaba prevista para principios de año, pero -al igual que ocurre con el nuevo modelo- todavía no se ha anunciado su llegada.

Los 300.000 que están por llegar

Así, el próximo mes de mayo se cumplirán dos años desde que la compañía anunciara a su plantilla que le asignaría un nuevo coche multienergía, con una previsión de producción de 300.000 unidades anuales. Cabe recordar que la fábrica de Ford en Valencia se quedó en las 98.500 unidades el pasado año, la cifra más baja desde que abrió sus puertas, y un único vehículo en producción, el Ford Kuga, y jornadas de parada que afectan a 4.152 trabajadores.

En aquel mayo de 2024, el vicepresidente europeo de Ford, Kieran Caghill, anunció la llegada de ese nuevo vehículo, un coche global "totalmente nuevo", no 100 % eléctrico, una noticia que dio esperanzas a la factoría de Almussafes.

Con este escenario, la fábrica de Ford Almussafes vuelve a la actividad este martes, con las paradas programadas, habitualmente todos los lunes, por el ERTE Red vigente para todos los trabajadores.

Un trabajador de la planta de Almussafes inspecciona un Ford Kuga, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

El sindicato mayoritario en la factoría, UGT, anunció en febrero que Jim Baumbick acudiría a la planta valenciana de Ford, sin que por el momento se haya comunicado fecha para la reunión, aunque espera tener noticias pronto.

La expectativa es conocer cuanto antes el modelo multienergía de Ford que se debería asignar a la planta para 2027 (falta ver si ese plazo es viable sin tener noticias aún) y su volumen de producción, una carga de trabajo que pondría fin a la regulación de empleo de la plantilla que comenzó en 2025 y se prolonga durante dos años dentro del mecanismo de ERTE Red.

Próximas paradas

Para lo que queda de abril, los días de parada de producción en la planta valenciana serán los lunes 20 (total) y 27 (vehículos), y en mayo el calendario marca ocho días de inactividad en producción de vehículos y dos en motores.

Las fechas de ERTE en mayo suponen que la producción de la planta de vehículos parará los días 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18 y 25 de mayo, mientras que en Motores se parará el 4 y el 11 de mayo.

ERTE renovado

El ERTE Red de Ford Almussafes se inició en 2025 y se renovó a finales de ese año por seis meses con las mismas condiciones.

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Al ser una prórroga del acuerdo firmado en 2024 para dos años (2025 y 2026), mantiene las mismas condiciones para la plantilla de 4.152 trabajadores, con paradas de forma rotativa y 996 puestos diarios en regulación, que perciben el 90 % del salario con el cien por cien de complementos.