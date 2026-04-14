Lantania construirá una planta de aguas regeneradas para la gigafactoría de PowerCo en Sagunt

La constructora Lantania pondrá en marcha una planta de tratamiento de aguas regeneradas para la gigafactoría de PowerCo en Sagunt, controlada por el gigante automovilístico Volkswagen. El grupo de infraestructuras, agua y energía desarrollará una unidad de tratamiento específica integrada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la fábrica de baterías. La instalación tratará el agua procedente de la depuradora municipal de Sagunto para adecuarla como agua de proceso apta para la factoría. El contrato refuerza la actividad de la compañía en infraestructuras industriales vinculadas a la gestión eficiente de los recursos.

La firma constructora, en la que es consejero el exconseller Máximo Buch, y que también participa en la reconstrucción de la estación de Albal y encauzamiento del barranco del Poyo, construirá una estación en Sagunt que contará con una capacidad de tratamiento de 6.240 m³ diarios y permitirá tratar el efluente de la EDAR de Sagunt mediante un sistema avanzado que la adecuará para su uso industrial. El agua tratada se destinará a las torres de refrigeración de la fábrica de baterías, formando parte de las infraestructuras auxiliares de la factoría que PowerCo desarrolla en Sagunt.

Reactivos químicos

La solución técnica que incorporará está compuesta por decantación lamelar, con dosificación de reactivos químicos para eliminar carbonatos, bicarbonatos y reducir la dureza del agua, así como por filtración por arena y deshidratación de lodos, garantizando la calidad del agua regenerada y la eficiencia global del procedimiento. Gracias a esta instalación, el agua se descarbonata de manera integrada, optimizando su comportamiento en los circuitos de refrigeración. "Esta solución asegurará un suministro de agua de proceso estable para la gigafactoría, lo que reducirá de forma significativa su demanda de agua potable, un factor clave en entornos industriales de alto consumo", explican fuentes de la firma..

Lantania ha iniciado ya la ejecución de esta instalación hídrica con la fase de ingeniería. Está previsto que las obras de construcción se inicien el próximo mes de mayo y que esté terminada en el segundo trimestre de 2027. "Esta infraestructura hidráulica es una pieza relevante para el funcionamiento de la fábrica de PowerCo, considerada estratégica dentro del proceso de reindustrialización y transición energética en la Comunitat Valenciana", aseguran fuentes de la empresa constructora.

Inversiones de PowerCo

PowerCo es el fabricante global de celdas de batería fundado por el Grupo Volkswagen en 2022. La compañía está construyendo actualmente tres gigafactorías en Salzgitter (Alemania), Sagunt, y St. Thomas (Canadá). Con una inversión estratégica de más de 3.000 millones de euros y una capacidad prevista superior a 60 GWh/año, PowerCo Spain producirá celdas para las baterías de 500.000 vehículos al año.

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Lantania dispone de una cartera de obra en curso superior a los 1.100 millones de euros y activos por más de 250 millones de euros. El grupo está presente en 16 países, cuenta con una plantilla superior a los 1.400 trabajadores y está integrado por siete empresas: Lantania, Lantania Aguas, Traviesas y Prefabricados de Aragón (Travypsa), DSV Constructora y Ferroviaria, Gestilar Construcciones, Balzola e Indania.