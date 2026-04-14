La multinacional valenciana Istobal obtiene una facturación de 199 millones de euros en 2025

La multinacional valenciana Istobal de soluciones de lavado y cuidado del vehículo ha alcanzado en 2025 una facturación total de 199 millones de euros, lo que supone un incremento del 14 % respecto al ejercicio anterior, y un beneficio neto de 9,7 millones de euros.

Según ha anunciado este martes la compañía -participada por Herrecha Inversiones, sociedad patrimonial propiedad de Hortensia Herrero-, con un EBITDA que supera los 17 millones de euros, "mantiene una rentabilidad cercana al 9 % sobre las ventas. Estos resultados se apoyan en la mejora continua de su gama de productos, así como en la optimización del coste de ventas, lo que ha permitido alcanzar un EBIT de 15,5 millones de euros, un 15 % más que en 2024".

Expansión internacional

El crecimiento de la compañía, con presencia en más de 80 países, "ha estado impulsado por una sólida estrategia de expansión internacional", explican desde la compañía. "La apertura de nuevas filiales en mercados clave ha contribuido con más de 41 millones de euros a la facturación del grupo y ha elevado la red de Istobal hasta un total de 17 filiales", añaden.

En los últimos cinco años, la empresa ha incorporado ocho nuevas filiales internacionales y ha creado una nueva sociedad que integra toda la cadena de valor del producto químico, incluyendo una planta de producción propia. Este crecimiento sostenido, explican, "se apoya en un modelo de venta directa y cercanía al cliente, respaldado por un equipo de más de 1.200 profesionales".

"Istobal ha registrado un desempeño especialmente positivo en Iberia, su mercado de origen, donde ha obtenido una facturación de 60 millones de euros, lo que supone un aumento de 6 millones respecto a 2024", añaden desde la compañía.

Más servicios y químicos

En 2025, la venta de equipos continúa siendo la principal línea de negocio de Istobal, con un crecimiento del 23 % en su facturación. No obstante, la compañía avanza en la evolución de su modelo hacia una propuesta "más completa" en el ámbito del lavado y cuidado del vehículo.

En este contexto, los servicios y productos químicos mantienen la tendencia de crecimiento, con incrementos en su facturación del 20 % y del 22 %, respectivamente, respecto a 2024. "Estas líneas se consolidan como palancas estratégicas, maximizando la rentabilidad y mejorando la experiencia de los clientes", concretan desde la multinacional.

"En esta línea, Istobal ha reforzado su apuesta por el producto químico a través de su filial Istobal Esens. Asimismo, la compañía ha puesto en marcha recientemente una nueva factoría en Massanassa para duplicar la producción, ampliar las líneas de fabricación y automatizar los procesos".

La multinacional saegura que "consolida un modelo industrial que garantiza el control total de la cadena de valor de su línea de químicos. Desde la formulación de los productos hasta su fabricación y distribución final, la compañía ofrece soluciones eficientes, sostenibles y adaptadas a las necesidades del mercado".

75 aniversario

La compañía destaca además que "el ejercicio 2025 ha sido especialmente importante al coincidir con la celebración de su 75 aniversario, un hito que pone en perspectiva décadas de innovación, expansión internacional y compromiso con la sostenibilidad".

En términos de mercados, el crecimiento se apoyará en la incorporación de la nueva filial en Noruega, la evolución positiva de Francia y la recuperación del mercado americano.

"Esta hoja de ruta se basa en los principios que han guiado a Istobal desde sus orígenes: espíritu emprendedor, innovación y la convicción de que el progreso solo tiene sentido si es sostenible", señalan.

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El grupo exporta sus productos a más de 80 países, cuenta con 17 filiales internacionales y cinco plantas de fabricación en Europa, América y Asia. Actualmente es el segundo fabricante de soluciones de lavado de coches en Europa y el cuarto del mundo. El 70 % de su producción corresponde a ventas internacionales.