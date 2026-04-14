El turismo cultural gana terreno al ‘sol y playa’ en la Comunitat Valenciana y acelera el ‘tirón’ urbano de València

La Comunitat Valenciana recibió en 2025 un 4,2 % de turistas extranjeros más que el año anterior, es decir, un total de 12,42 millones de visitantes, frente a los 11,94 millones de 2024. Y aunque el perfil que busca ‘sol y playa’ sigue siendo mayoritario, el 'tirón' cultural va ganando terreno al turista que busca tostarse en las playas valencianas.

Son cifras del último informe de la Conselleria de Turisme sobre el perfil del visitante extranjero. Este, además, elevó su gasto medio diario de 131,4 a 140,1 euros en un año.

Aunque la playa sigue siendo la actividad más realizada por los visitantes, con un 82 % de "uso y disfrute", su peso como motivación principal dentro del ocio cayó del 54,9 % al 43,4 % en apenas un año, mientras que el cultural subió del 17 % al 23,4 %.

Ese giro es más intenso en la ciudad de València, que consolida su perfil urbano e internacional. La capital pasa de 3,26 a 3,31 millones de turistas extranjeros y aumenta su gasto medio diario de 152,5 a 163,3 euros, aunque reduce su estancia media de 7,6 a 6,8 noches.

Visitantes en el Centro de Arte Hortensia Herrero, uno de los principales atractivos culturales de València. / Eduardo Ripoll

Su demanda sigue siendo mayoritariamente vacacional, pero con un sesgo cada vez más urbano, apoyado en mercados europeos diversificados. Francia continúa como principal emisor (22,6 %), aunque pierde peso, mientras Italia gana presencia (16,2 %) y aparecen Polonia (3,4 %) y Estados Unidos (1,9 %) entre los mercados destacados.

La cultura gana en la provincia de Valencia

La misma tendencia se acentúa en la provincia de València, donde el turismo cultural ya no compite con el ‘sol y playa’, sino que lo supera. En 2024, el componente cultural representaba el 46,2 % del ocio y el 'sol y playa' el 39,1 %; en 2025, la relación cambia de forma rotunda hasta el 70,1 % para el cultural y el 21 % para la costa.

La provincia mantiene prácticamente el mismo volumen de turistas, 3,49 millones frente a 3,47 millones, pero mejora en rentabilidad, con un gasto medio diario que pasa de 145,1 a 153,7 euros. También Francia sigue liderando la procedencia, seguida de Italia, Países Bajos y Alemania, con la entrada de Polonia y Estados Unidos.

No obstante, Alicante sigue siendo el gran motor por volumen, con 8,45 millones de turistas extranjeros en 2025 frente a 7,97 millones un año antes, pero también empieza a mostrar señales de diversificación.

El 'sol y playa' sigue siendo dominante en la provincia de Alicante, aunque baja del 58,2 % al 52,4 % y el componente cultural avanza del 5,1% al 6,4%. Reino Unido continúa siendo su gran mercado, aunque pierde peso, del 33,3 % al 31,4 %, y junto a Francia destacan los países nórdicos, Países Bajos, Bélgica, Alemania y Polonia.

Dentro de Alicante, Benidorm se mantiene como gran bastión del turismo vacacional puro. La ciudad baja ligeramente de 1,92 a 1,88 millones de visitantes, pero eleva el gasto diario de 181,9 a 184,8 euros y refuerza su especialización en "ocio y vacaciones", que pasa del 96,9 % al 98,6 %. Sigue siendo un destino abrumadoramente británico, aunque Francia e Irlanda ganan algo de visibilidad.

Imagen de archivo de turistas en la playa de Benidorm. / Levante-EMV

Castellón, por su parte, pierde algo de volumen, de 495.958 a 471.726 turistas, pero mejora en valor, con un gasto medio diario que sube de 93,6 a 105 euros. También se aprecia el mismo desplazamiento de fondo: el 'sol y playa' baja del 61,2 % al 52,8 % y el turismo cultural sube del 20,7 % al 30,1 %. Francia sigue siendo el mercado más importante, mientras Alemania, Reino Unido, Bélgica e Italia completan la procedencia.

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El mapa turístico valenciano revela que la Comunitat Valenciana ya no vive solo del binomio playa y hotel; cada vez depende más de la ciudad, del patrimonio, de las compras y de una oferta capaz de atraer a un visitante extranjero más diverso y con mayor capacidad de gasto.