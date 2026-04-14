La UE aprueba la subida de aranceles para proteger el acero europeo

Los negociadores del Consejo Europeo (formado por los gobiernos de la UE) y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político para reforzar la protección del acero europeo frente al impacto de la sobreproducción global, que pasa por recortar en un 47% el volumen de importaciones que pueden entrar sin arancel y por duplicar desde el 25% hasta el 50% el impuesto sobre el acero que supere ese límite. Se trata de una medida clave para empresas siderúrgicas como ArcelorMittal, que cuenta con 5.000 empleos directos y 10.000 indirectos en Asturias.

El pacto, que deberá ser formalmente adoptado por ambas instituciones, establece un nuevo marco para sustituir a las actuales salvaguardas vigentes desde 2018, que expirarán en junio de este año. El objetivo de la UE es proteger a la siderurgia europea frente a la presión derivada del exceso de oferta en los mercados internacionales.

En concreto, el nuevo sistema fija en 18,3 millones de toneladas anuales el volumen de acero que podrá entrar sin arancel en el mercado comunitario, mientras que las importaciones por encima de ese umbral estarán sujetas a un arancel del 50%, frente al 25% actual.

La medida, según Bruselas, permitirá hacer frente a los efectos del exceso de producción mundial, que podría alcanzar los 721 millones de toneladas en 2027, más de cinco veces el consumo anual de acero de la UE.

Esta sobrecapacidad se debe principalmente a la importación masiva de acero procedente de países asiáticos, sobre todo China, cuyos costes son más baratos por sus regulaciones medioambientales y laborales, más laxas que en Europa.

Por otro lado, el acuerdo entre el Consejo y el Parlamento introduce nuevos requisitos para mejorar la trazabilidad del acero importado, de modo que se pueda identificar el país donde fue producido originalmente y tener en cuenta este factor al asignar las cuotas.

Los colegisladores han acordado también reforzar el sistema de revisión de la norma, de modo que la Comisión evaluará en un plazo de seis meses si es necesario ampliar el alcance de los productos cubiertos, con nuevas revisiones periódicas en función de la evolución del mercado.

El nuevo marco mantiene la compatibilidad con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y prevé cierta flexibilidad para las empresas, como la posibilidad de trasladar cuotas no utilizadas entre trimestres durante el primer año de aplicación.

Stéphane Séjourné, vicepresidente de la Comisión para la Estrategia Industrial, ha afirmado que "la industria siderúrgica ha sido la base de nuestra unidad europea. No hay una Europa próspera sin una industria siderúrgica sostenible, fuerte y soberana. En este sector estratégico, como muchos otros, haremos lo que sea necesario para mantener la producción, los empleos y las habilidades vivas en nuestro continente".

Por su parte, Maroš Šefčovič, comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, ha indicado que "la forma y la posición global del sector siderúrgico europeo son fundamentales para nuestra autonomía estratégica y fuerza industrial. Por lo tanto, no podemos permitirnos hacer la vista gorda ante el exceso de capacidad mundial que alcanza niveles críticos. El resultado de hoy ayuda a traer la estabilidad tan necesaria para que nuestros productores prosperen en Europa, porque se trata, en esencia, de personas y empleos. Acojo con satisfacción la urgencia compartida de los colegisladores de convertir nuestra propuesta en acción, ya que también seguimos colaborando con socios de todo el mundo".

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El PSOE exige al sector que haga las inversiones previstas

“Durante los últimos años y, especialmente, en esta legislatura, desde las instituciones europeas se han dado pasos decisivos en la protección de nuestra siderurgia. El acuerdo de esta madrugada es un paso clave que otorga un marco estable y justo para que nuestras compañías compitan. Por eso, es también la hora de exigirles que lleven a cabo las inversiones previstas. Las instituciones y los ciudadanos hemos cumplido; es momento de que el sector también lo haga, garantizando el empleo y el futuro de las plantas en funcionamiento”, ha declarado el eurodiputado socialista asturiano Jonás Fernández.