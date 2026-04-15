La Agencia Tributaria todavía no ha arreglado la casilla para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) asegura que actualizará "en los próximos días" las casillas de la Renta 2025 con las novedades de la Comunitat Valenciana -también las de Castilla-La Mancha- que incluyen deducciones nuevas o modificadas a principios de abril, según han confirmado hoy a Levante-EMV fuentes de este organismo estatal. Con todo, desde la Conselleria de Hacienda se critica este retraso al haber empezado la declaración de este tributo hace ya una semana.

Hasta la fecha, los contribuyentes valencianos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) -cuya campaña de declaraciones arrancó el pasado 8 de abril- no pueden aplicar las deducciones por gastos de salud en Renta WEB porque el Ministerio de Hacienda todavía no ha actualizado el programa con los últimos cambios aprobados por la Generalitat para el ejercicio 2025.

Las nuevas deducciones autonómicas en la Comunitat Valenciana para la Renta 2025 (a presentar en 2026) se centran en el alivio de gastos familiares, salud y vivienda. Destacan las deducciones por gastos de salud (dental, gafas, salud mental, 30% hasta 150€), deporte (15% hasta 100€) y el incremento de ayudas por nacimiento o adopción, incluyendo adopción internacional.

Marcar las deducciones

Al intentar marcar las deducciones autonómicas de la Comunitat Valenciana por gastos sanitarios, deportivos o de música, el contribuyente se encuentra con un aviso: “Casilla/s inhabilitada/s temporalmente por la tramitación de modificaciones en la normativa de la Comunidad Autónoma”.

La AEAT recuerda -tras las críticas lanzadas por parte del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca- que dichas deducciones se han convalidado a escasos días de que empezase la campaña y después de que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden por la que se aprueban los modelos de declaración del IRPF para el ejercicio 2025, es decir, para la Campaña de la Renta de este año.

Una sede de la Agencia Tributaria, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

En ese sentido, estas mismas fuentes recuerdan que esos cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril. En su opinión, lo ideal es que las autonomías saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.

Implementar los cambios

Por eso, la Agencia Tributaria sostiene que no ha podido implementar estos cambios, ya que es necesario actualizar todo el sistema de Renta Web y, en pleno arranque de la Campaña, es complicado dado que hay miles de personas de toda España accediendo a la plataforma para presentar sus declaraciones.

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En el caso de las nuevas deducciones aprobadas, se incluirá un apartado con el nombre 'otras deducciones' para que los contribuyentes puedan incluir las recientes deducciones. Para las deducciones que han sido modificadas por las comunidades, ahora mismo los contribuyentes que intenten incluirlas verán un aviso específico --'casilla inhabilitada temporalmente'-- para que, por ahora, no la presenten hasta que se actualice.