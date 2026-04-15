El alquiler en Gandia y Torrent sube más de un 20 % en solo 3 meses

Es un suma y sigue sin tregua. Estadística tras estadística, la conclusión es siempre la misma: los precios de la vivienda están desbocados, tanto si es para comprar como para alquilar. Hay poblaciones de la Comunitat Valenciana donde los incrementos son de cuidado. Y además en poco tiempo. En Gandia, el precio de alquilar un piso se situaba al finalizar marzo de 2026 en los 12,62 euros el metro cuadrado. Esta cantidad está un 25,9 % por encima de la que se pagaba tres meses antes, según un informe del portal inmobiliario Fotocasa. Grosso modo, se ha encarecido en algo más de 3 euros en un trimestre. Por tanto, un piso de 70 metros que en diciembre de 2025 costaba arrendarlo 673 euros, tres meses más tarde ha pasado a 883. Por tanto, 210 euros más.

Otro tanto sucede en Torrent, donde el aumento intermensual es del 21,9 %, con lo que el precio de alquilar una vivienda alcanza ya los 13,96 euros por metro cuadrado. La tercera posición en este luctuoso escalafón para el usuario la ocupa Benidorm, con un alza del 13,6 % y un precio de 18,76 euros al finalizar marzo, que es la cifra más elevada que se está pagando por arrendar un piso en la Comunitat Valenciana.

Dos dígitos

A partir de las tres citadas poblaciones, las siguientes que aparecen en el escalafón tienen subidas intermensuales inferiores a los dos dígitos, como es el caso de la cuarta, Sueca, con una subida del 9,8 % y un coste de 15,49 euros. Todas ellas registran una alzas muy superiores a la de València, donde el precio del metro cuadrado, tras incrementarse un 3,7 % en tres meses, está ya en los 16,92 euros, el tercer baremo más caro tras el ya citado de Benidorm y los 17,30 euros de Alboraia. Las cinco ciudades de la Comunitat Valenciana -un aumento del 5,9 %, hasta 14,46 euros- más económicas para alquilar son Burriana (7,26 euros al mes por metro cuadrado), Elda (8,13), Alcoi (8,15), Vinaròs (8,57) y Castelló de la Plana (9,69).

Vivienda en alquiler en Alzira en una imagen de archivo / Levante-EMV

El informe de Fotocasa detalla también la situación de algunas localidades valencianas donde se ha producido un descenso en el precio del alquiler en el primer trimestre del año. El más acusado se da en la población alicantina de Altea, con una bajada del 10,6 % que deja el coste del arrendamiento en los 13,76 euros por metro cuadrado. A continuación figura Calpe, con un 7,2 % de disminución y 13,01 euros, mientras que la tercera posición por la cola en este escalafón corresponde a Alboraia, con una cadía del 4,9 %. En este caso, al igual que en Oliva (bajada del 1,1 %), la evolución interanual es positiva, en el sentido de que registran aumentos de precios del 22,7 % en el primer caso y del 8,9 %, en el segundo.

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España

En el conjunto de España, la subida intertrimestral más elevada se produjo en Cantabria, con un 11,1 %. En este territorio el precio por metro cuadrado está en 13,33 euros. La media nacional, con 14,78, conlleva un aumento del 4 %. El 5,9 % de la Comunitat Valenciana es el cuarto más alto, tras Cantabria, el 6,9 % de Aragón y el 6,7 % de Madrid, donde tienen el coste más cuantioso con 21,69 euros por metro cuadrado.