HACIENDA
La caída de ingresos por la dana y los recortes fiscales del Consell estancan la recaudación de impuestos en la C. Valenciana
Los impuestos especiales también contribuyen a situar los ingresos totales en 4.503,3 millones hasta febrero, solo un 0,4% más que un año antes, mientras en el conjunto de España se disparan
El 'efecto dana', el freno en la actividad empresarial y las rebajas fiscales del Consell aplicadas desde enero de 2026 han tenido sus efectos sobre la recaudación de impuestos en la Comunitat Valenciana durante los dos primeros meses del año, que se estanca en comparación con idéntico período de tiempo de 2025. La Agencia Tributaria ingresó 4.503,3 millones de euros de los contribuyentes y empresas valencianas hasta febrero, lo que supone un 0,4% por encima del ejercicio precedente; cantidad que contrasta con el subidón del 13,5% en el conjunto de España (hasta 56.701,6 millones), según refleja el último informe de recaudación del organismo estatal dependiente del Ministerio de Hacienda.
La mayor actividad de las empresas constructoras y de ingenierías implicadas en la reparación de infraestructuras durante los primeros meses de 2025 -debido a la obras de la dana- les llevó a una mayor facturación y un aumento en su negocio. Y, también, a tributar más en ese período respecto al actual. La reconstrucción de carreteras, depuradoras y servicios básicos generó un alto volumen de contratación pública. Además, el estancamiento de la recaudación fiscal en la Comunitat Valenciana en estos primeros meses de 2026 se produce tras algunas rebajas en el IRPF aplicadas por el Consell desde enero.
El tributo que más llena las arcas de la Agencia Tributaria, el IRPF, anota 2.212 millones de euros en la Comunitat Valenciana hasta febrero de 2026, es decir, una disminución del 5,2%. Constrasta esa merma con el incremento del 8,1% en el total de España. Mientras, el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aumentó hasta 2.012,1 millones, un 6,5% (en España creció un 9,9%). Por otro lado, los impuestos especiales (hidrocarburos, bebida y tabacos) se redujeron a 67,05 millones de euros, un 9,3% menos. En España ese impuesto aumentó un 0,5%.
Oriente Medio
La recaudación total de los próximos meses, no obstante, se verá marcada por las rebajas fiscales sobre la energía aplicadas por el Gobierno en el IVA de luz, gas y carburantes (que baja del 21% al 10%) o los tributos a la electricidad, debido a la guerra en Oriente Medio.
La Agencia Tributaria explica que en febrero "se mantuvo el fuerte crecimiento de los ingresos por los mismos factores que ya estaban en meses anteriores y, en particular, en enero; esto es, el aumento de las retenciones del trabajo (en febrero de dos dígitos gracias a la actualización salarial que estaba todavía pendiente en algunas administraciones públicas), el incremento del IVA bruto (beneficiado aún con el impacto de las subidas de tipos), así como por el menor volumen de devoluciones en el Impuesto sobre Sociedades".
Aplazamientos
Sea como fuere, estos elementos se han visto reforzados por el buen comportamiento de las declaraciones trimestrales de las pymes y por el ingreso del Impuesto sobre el Margen de Intereses y Comisiones de determinadas entidades financieras (IMIC) de 539 millones, aunque también hubo elementos en contra, como es la comparación con un mes de 2025 en el que se produjo el ingreso extraordinario del segundo plazo de la cuota positiva del IRPF de los contribuyentes de Valencia (unos 300 millones aplazados con motivo de la dana) y un ingreso desplazado de 75 millones en el gravamen sobre Loterías que normalmente hubiese sido recaudado en enero.
Febrero, recuerda la Agencia Tributaria, es un mes clave para la recaudación, pues concentra las declaraciones del cuarto trimestre del IVA, los pagos fraccionados del IRPF, los impuestos sobre el alcohol y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Como novedad, este año también se ingresó el primer pago a cuenta del nuevo impuesto a la banca, que arrojó 543 millones de euros en toda España, y que el año pasado se liquidó en junio.
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