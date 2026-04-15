La compañía valenciana Gana Energía prevé que la luz seguirá cara en lo que queda de año por la guerra de Irán

Los precios de la energía seguirán en máximos durante los próximos meses y, previsiblemente, no bajarán de forma significativa en lo que queda de año. Ese es el escenario que prevé la comercializadora valenciana Gana Energía, que advierte de que el encarecimiento del gas —con subidas cercanas al 50 % respecto a mediados de febrero— y la incertidumbre geopolítica, especialmente por el conflicto en Irán, anticipan un contexto de tarifas elevadas e incluso al alza en el mercado energético.

Así lo explicaron este martes el cofundador y consejero delegado de la compañía, Antonio Picazo, y el también cofundador y director de operaciones, Ricardo Margalejo, durante la presentación de resultados de 2025 de la compañía.

La firma reconoce haber aplicado ya un incremento de tarifas a mediados de marzo, en una decisión que califican de "prudente" ante la evolución de los mercados.

"Habrá subidas generalizadas. Algunas compañías ya lo hemos hecho y otras lo tendrán que hacer", ha señalado Picazo, quien incidió en que, incluso si la situación internacional mejora, los precios se mantendrán elevados "durante algunos meses".

Desde la compañía consideran poco probable que se vuelvan a ver cotizaciones del gas en el entorno de los 30 euros por megavatio hora, como ocurrió a principios de año. "Lo que queda de ejercicio estará marcado por precios históricamente altos y con más riesgo al alza que a la baja", ha apuntado Margalejo, quien subrayó la importancia de que las comercializadoras tengan capacidad de adaptación para ajustar sus tarifas con rapidez en función del mercado.

La lección del 'apagón de 2025'

En este contexto, la compañía también puso el foco en el impacto que ha tenido el gran apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 en la estructura de costes del sistema.

Según explicaron, el sector ha asumido que garantizar la seguridad del suministro implica "pagar más". En concreto, los denominados "ajustes del sistema" —mecanismos para equilibrar la oferta y la demanda ante posibles fallos— han pasado de situarse entre 3 y 5 euros por megavatio (para el mercado mayorista) a niveles cercanos a los 30 euros.

El próximo 28 de abril se cumplirá un año del apagón que dejó a oscuras a toda España. / Luis Tejido

Este incremento responde, en parte, a la necesidad de evitar nuevos incidentes, por lo que los fundadores de Gana Energía apelaron a la necesidad de "invertir en la red para que pueda digerir más proporción de energía renovable y no depender tanto de soluciones como el gas natural", han indicado.

Precisamente, las tensiones en la red derivadas de esa integración fueron uno de los factores que contribuyeron al apagón, según los responsables de Gana Energía.

Otro de los cambios estructurales que detecta la compañía está en el consumo doméstico, impulsado en gran medida por la penetración del coche eléctrico, con un impacto notable en la factura de la luz. “En los hogares donde entra un coche eléctrico, el consumo crece entre un 50 % y un 100 %”, señalaron.

En este sentido, el cliente medio de la compañía ha pasado de consumir en torno a 3 megavatios hora anuales hace una década a cerca de 4 en la actualidad, según los responsables de la compañía valenciana.

Crecimiento hasta los 500.000 clientes

En paralelo a este contexto de mercado, Gana Energía continúa con su crecimiento. La compañía ha superado el medio millón de clientes tras incrementar un 67,8 % su cartera de suministros en el último año, lo que la sitúa entre las siete principales comercializadoras del mercado libre en España.

En términos económicos, la evolución también ha sido significativa: de una facturación de 50.000 euros en 2015 (año de su creación) ha pasado a alcanzar los 327,2 millones en 2025. Según han explicado, cerraron el año 2025 con un beneficio neto de 300.000 euros.

La empresa cuenta con Repsol como socio mayoritario desde 2021. Previamente, en 2019, entraron en la aceleradora Lanzadera, de Juan Roig, quien también entró como inversor en 2020 a través de Angels Capitals.

Para sus fundadores, superar los 500.000 clientes supone "un hito muy importante", aunque el objetivo ya está fijado en el millón.

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"El reto es seguir creciendo manteniendo lo que nos ha traído hasta aquí: precios ajustados, tecnología propia y una relación honesta con el cliente", han concluido.