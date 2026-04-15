Desigualdad: pensionistas valencianos que cobran el doble en función de dónde viven
Poblaciones valencianas como Godella y L'Eliana duplican el importe de la jubilación de municipios castellonenses como Culla o Tirig
El importe de la cotización, los ingresos, los años aportando a la Seguridad Social son factores esenciales a la hora de determinar a cuánto asciende la pensión de jubilación. La estructura productiva de un territorio condiciona de forma esencial esas tres variables mencionadas. Dicho de otra forma, no es lo mismo haber estado fijo casi 40 años en un banco que ser un jornalero del campo. Todo lo anterior explica por qué en la Comunitat Valenciana hay jubilados que cobran el doble que otros y por qué influye mucho el lugar de residencia, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026.
Entre las poblaciones donde las pensiones son más bajas de mediana se encuentran, con 888 euros brutos al mes, localidades del interior rural castellonense como Tirig, Culla, Castellfort, Catí o Vilar de Canes. Los hay en la misma zona, con importes inferiores, como Villores, con 839 euros. En cualquier caso, en todas ellas sus jubilados cobran la mitad que los de poblaciones de los alrededores de València como Godella (1.678 euros al mes), L'Eliana (1.653), San Antonio de Benagéber (1.638) o Rocafort (1.588). La propia capital autonómica está a años luz de los mencionados municipios castellonenses o del alicantino Rojales, también con 888 euros, ya que sus pensiones están en los 1.463 euros.
Diferencias
Las diferencias no son tan abultadas cuando se echa un vistazo a las pensiones de jubilación en las diferentes comarcas de la autonomía. De nuevo el interior norte de Castellón es el que tiene la peores cifras, con 936 euros en l'Alt Maestrat, frente a los 1.463 de València, los 1.381 de l'Alcalatén o los 1.341 de l'Alacantí y el Camp de Morvedre.
El importe de estas prestaciones es, de mediana, como sigue en las comarcas de Castellón:
Els Ports: 986 euros al mes
Baix Maestrat: 1.024
Alt Maestrat: 936
Alto Mijares: 1.017
Alcalatén: 1.381
Plana Alta: 1.256
Plana Baixa: 1.085
Alto Palancia: 1.041
En el caso de la provincia de València, el reparto por comarcas es como sigue:
Rincón de Ademuz: 1.058
Camp de Morvedre: 1.341
Los Serranos: 1.061
Camp de Túria: 1.256
Horta Nord: 1.264
València: 1.463
Horta Sud: 1.256
La Plana de Utiel-Requena: 1.172
La Hoya de Buñol: 1.256
La Ribera Alta: 1.064
La Ribera Baixa: 1.143
Valle de Cofrentes: 1.217
La Canal de Navarrés: 986
La Costera: 1.147
La Vall d'Albaida: 1.101
Por último, las pensiones de jubilación en las comarcas alicantinas son las siguientes:
El Comtat: 1.122
La Marina Alta: 1.028
La Marina Baixa: 1.106
Alto Vinalopó: 1.058
L'Alcoià: 1.177
L'Alacantí: 1.341
Vinalopó Medio: 1.024
Bajo Vinalopó: 1.062
Vega Baja: 962
El número total de pensiones contributivas percibidas por residentes en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 1,064 millones, con un incremento del 1,6 % respecto al mismo período del año anterior. De ellas, más de la mitad, concretamente el 53 % (563.829) son de mujeres.
Pensión
La pensión media de jubilación en la autonomía se situó al finalizar el pasado marzo en 1.458 euros, 65 euros y un 4,6 % más que en el mismo mes del año pasado. Si tenemos en cuenta solo la mediana del dato analizado, el importe se reduce a 1.200 euros. El 57,8 % corresponde a hombres y el resto, a mujeres. Estas prestaciones representan el 63,8 % de todas las contributivas. Le siguen las de viudedad (22,7 %), las de incapacidad permanente (10 %) y las de orfandad (3,4 %).
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