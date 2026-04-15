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Desigualdad: pensionistas valencianos que cobran el doble en función de dónde viven

Poblaciones valencianas como Godella y L'Eliana duplican el importe de la jubilación de municipios castellonenses como Culla o Tirig

Un grupo de jubilados en Sagunt, en una imagen de archivo

Un grupo de jubilados en Sagunt, en una imagen de archivo / Daniel Tortajada

Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

El importe de la cotización, los ingresos, los años aportando a la Seguridad Social son factores esenciales a la hora de determinar a cuánto asciende la pensión de jubilación. La estructura productiva de un territorio condiciona de forma esencial esas tres variables mencionadas. Dicho de otra forma, no es lo mismo haber estado fijo casi 40 años en un banco que ser un jornalero del campo. Todo lo anterior explica por qué en la Comunitat Valenciana hay jubilados que cobran el doble que otros y por qué influye mucho el lugar de residencia, según los últimos datos del Institut Valencià d'Estadística (IVE), correspondientes al cierre del primer trimestre de 2026.

Entre las poblaciones donde las pensiones son más bajas de mediana se encuentran, con 888 euros brutos al mes, localidades del interior rural castellonense como Tirig, Culla, Castellfort, Catí o Vilar de Canes. Los hay en la misma zona, con importes inferiores, como Villores, con 839 euros. En cualquier caso, en todas ellas sus jubilados cobran la mitad que los de poblaciones de los alrededores de València como Godella (1.678 euros al mes), L'Eliana (1.653), San Antonio de Benagéber (1.638) o Rocafort (1.588). La propia capital autonómica está a años luz de los mencionados municipios castellonenses o del alicantino Rojales, también con 888 euros, ya que sus pensiones están en los 1.463 euros.

Diferencias

Las diferencias no son tan abultadas cuando se echa un vistazo a las pensiones de jubilación en las diferentes comarcas de la autonomía. De nuevo el interior norte de Castellón es el que tiene la peores cifras, con 936 euros en l'Alt Maestrat, frente a los 1.463 de València, los 1.381 de l'Alcalatén o los 1.341 de l'Alacantí y el Camp de Morvedre.

El importe de estas prestaciones es, de mediana, como sigue en las comarcas de Castellón:

Els Ports: 986 euros al mes

Baix Maestrat: 1.024

Alt Maestrat: 936

Alto Mijares: 1.017

Alcalatén: 1.381

Plana Alta: 1.256

Plana Baixa: 1.085

Alto Palancia: 1.041

En el caso de la provincia de València, el reparto por comarcas es como sigue:

Rincón de Ademuz: 1.058

Camp de Morvedre: 1.341

Los Serranos: 1.061

Camp de Túria: 1.256

Horta Nord: 1.264

València: 1.463

Horta Sud: 1.256

La Plana de Utiel-Requena: 1.172

La Hoya de Buñol: 1.256

La Ribera Alta: 1.064

La Ribera Baixa: 1.143

Valle de Cofrentes: 1.217

La Canal de Navarrés: 986

La Costera: 1.147

La Vall d'Albaida: 1.101

Por último, las pensiones de jubilación en las comarcas alicantinas son las siguientes:

El Comtat: 1.122

La Marina Alta: 1.028

La Marina Baixa: 1.106

Alto Vinalopó: 1.058

L'Alcoià: 1.177

L'Alacantí: 1.341

Vinalopó Medio: 1.024

Bajo Vinalopó: 1.062

Vega Baja: 962

Un grupo de jubilados en Bilbao

Un grupo de jubilados en Bilbao / Luis Tejido/Efe

El número total de pensiones contributivas percibidas por residentes en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2026 ascendió a 1,064 millones, con un incremento del 1,6 % respecto al mismo período del año anterior. De ellas, más de la mitad, concretamente el 53 % (563.829) son de mujeres.

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Pensión

La pensión media de jubilación en la autonomía se situó al finalizar el pasado marzo en 1.458 euros, 65 euros y un 4,6 % más que en el mismo mes del año pasado. Si tenemos en cuenta solo la mediana del dato analizado, el importe se reduce a 1.200 euros. El 57,8 % corresponde a hombres y el resto, a mujeres. Estas prestaciones representan el 63,8 % de todas las contributivas. Le siguen las de viudedad (22,7 %), las de incapacidad permanente (10 %) y las de orfandad (3,4 %).

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