La patronal valenciana considera positiva la regularización de inmigrantes y los sindicatos UGT y CC OO afean el recurso del Consell

Los sindicatos mayoritarios de la Comunitat Valenciana y la patronal autonómica CEV consideran que la regularización de inmigrantes es una medida positiva y necesaria en el contexto actual, marcado por una baja natalidad y la existencia de vacantes en la mayoría de los sectores productivos.

Los dirigentes de CC OO-PV critican el anuncio de la Generalitat de que va a recurrir el decreto del Gobierno para la regularización de inmigrantes y resalta su "total indignación" con esta postura del Gobierno automático. Según el sindicato, no se trata "de un debate técnico o de recursos, sino ante un ataque frontal a la justicia social y una claudicación ética ante los postulados más reaccionarios".

El Consell utiliza la "falta de recursos" como una excusa burocrática para ocultar una decisión ideológica, según Comisiones Obreras, para el que recurrir la regularización "es oponerse conscientemente a que una parte de nuestra vecindad siga viviendo en la sombra, sin derechos básicos".

La central que dirige Ana García Alcolea sostiene que la regularización no es sólo un "proceso administrativo" sino "un acto de reparación" hacia miles de personas a las que el sistema niega la existencia mientras se beneficia de su esfuerzo. En su opinión, el recurrente argumento del "efecto llamada" es una trampa y afirman que calificar la regularización como un "premio" es una crueldad institucional.

En parecidos términos, la secretaria de Política Social de UGT-PV, Isabel López, aplaude la decisión del Consejo de Ministros por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, a través de un Real Decreto, en toda España". En su opinión, "los inmigrantes sostienen una buena parte de la economía, que cuidan, construyen y contribuyen para sacar adelante muchos de los sectores económicos de la Comunitat Valenciana". También ha destacado su aportación a las arcas de la Seguridad Social.

En su opinión, este proceso "no es un regalo, sino un reconocimiento a su aportación a su derecho a trabajar con garantías y a su dignidad". También ha resaltado el avance en derechos sociales, en salud laboral y mejora en salarios. "Es un motivo de celebración para el conjunto del mercado laboral", agrega. Además, añade que se apuesta por la convivencia ciudadana en un "contexto europeo complejo" en el que hay que apostar por la inclusión. Y considera necesario que la medida vaya acompañada por planes de mejora de inspección laboral, de formación profesional y de lucha contra la economía sumergida.

Empresarios

Según la organización empresarial presidida por Vicente Lafuente, las previsiones apuntan a que, sin inmigración, "España no podría afrontar un déficit de hasta 1,4 millones de trabajadores en los próximos diez años. Esto evidencia -apunta la patronal valenciana- la importancia de consolidar un modelo de país capaz de atraer y retener talento, talento que habría que formar tanto en origen como en destino para asegurar una adecuada integración laboral y social".

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Tino Calero, Vicene Lafuente y Ana García, en la sede de la CEV, en una imagen de archivo. / LEVANTE-EMV

La CEV también considera que "incorporar a estos trabajadores al mercado laboral no solo responde a una necesidad económica inmediata, sino que también contribuye a sostener el crecimiento y la competitividad del país". Con todo, la patronal considera que una medida de esta relevancia "debería abordarse desde una visión estratégica de país y con el máximo consenso político. Se echa en falta -agrega- que una cuestión de Estado como ésta no haya contado con el Congreso. Su tramitación a través de las Cortes Generales permitiría dotarla de mayor seguridad jurídica, legitimidad institucional y estabilidad en el tiempo", concluye la CEV.