La Agencia Tributaria activa la casilla del IRPF para aplicar las deducciones autonómicas en la C. Valenciana

La Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) acaba de anunciar que ya está disponible en la sede electrónica de esta entidad la nueva versión de Renta Webque incluye los cambios aprobados en materia de deducciones en la Comunitat Valenciana, hasta ahora inexistente a pesar del inicio de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el pasado 8 de abril

Fuentes del Ministerio de Hacienda, según han confirmado a Levante-EMV, aseguran que las deducciones modificadas ya se pueden aplicar en Renta Web. En cuanto a la deducción nueva, también se puede aplicar ya. El contribuyente calcula el importe de la deducción a la que tenga derecho y lo incluye en Renta Web en el apartado 'Otras deducciones' (casilla 1121), dentro del bloque de deducciones autonómicas. En el manual de ayuda a la presentación del IRPF 2025, se informa a los contribuyentes de cuál es la cuantía, requisitos, condiciones y límites para su aplicación y de cómo se cumplimenta en Renta Web.

En el caso de que un contribuyente ya hubiera presentado la declaración sin incluir el importe de estas deducciones, puede obtener información sobre cómo modificar esa declaración para incorporar las deducciones en el apartado de la Sede electrónica ‘Modificar una declaración ya presentada 2025’.

Hasta ayer, los contribuyentes valencianos del IRPF no podían aplicar las deducciones por gastos de salud en Renta WEB porque el Ministerio de Hacienda todavía no había actualizado el programa con los últimos cambios aprobados por la Generalitat para el ejercicio 2025.

Gastos de salud y deportes

Las nuevas deducciones autonómicas en la Comunitat Valenciana para la Renta 2025 (a presentar en 2026) se centran en el alivio de gastos familiares, salud y vivienda. Destacan las deducciones por gastos de salud (dental, gafas, salud mental, 30% hasta 150 €), deporte (15% hasta 100 euros) y el incremento de ayudas por nacimiento o adopción, incluyendo adopción internacional.

La campaña de declaración de la Renta comenzó el pasado 8 de abril. / EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS

Justificación

Esos cambios o nuevas deducciones se publicaron los días 1 y 8 de abril, lo que ha provocado esos retrasos. En su opinión, lo ideal es que las autonomías saquen adelante sus deducciones antes de que termine el ejercicio o, en su caso, previamente a la publicación de la orden con los modelos de declaración de la Renta.

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Por eso, la Agencia Tributaria sostiene que no ha podido implementar estos cambios, ya que es necesario actualizar todo el sistema de Renta Web y, en pleno arranque de la Campaña, es complicado dado que hay miles de personas de toda España accediendo a la plataforma para presentar sus declaraciones. La Agencia Tributaria prevé un total de 2.8666.013 declaraciones del IRPF en la Comunitat Valenciana en la actual campaña de la Renta, de las que 1.858.013 saldrán a devilver, 766.136 serán positivas y 241.864, negativas y otras. Así las cosas, prevé obtener unos ingresos de 2.431 millones de euros y devolver 1.390 millones.